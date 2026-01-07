TAD aprova providência cautelar do FC Porto. Claques podem ir ao clássico

Segundo o acórdão de 31 de dezembro de 2025, publicado esta quarta-feira no site oficial do TAD, o colégio de árbitros decidiu suspender o castigo anunciado em dezembro, aplicado na sequência dos confrontos em Alvalade em agosto do ano passado.



O Conselho de Disciplina da FPF tinha ordenado, a 11 de dezembro, o encerramento dos setores dedicados às claques do FC Porto no Estádio do Dragão, por um período de um jogo.



Os dragões estavam obrigados a fechar as bancadas já no próximo jogo em casa, a 14 de janeiro, que coloca frente a frente Benfica e FC Porto, na decisão dos oitavos de final da Taça de Portugal.



A nova decisão determina que os grupos organizados de adeptos – Super Dragões e Coletivo Ultras 95 – podem manter-se nas bancadas norte e sul do Estádio do Dragão, enquanto esperam por uma avaliação final do processo.



O TAD explica, no entanto, que a mais recente decisão “não vincula este Colégio Arbitral quanto ao sentido da decisão a tomar no processo principal”.



No processo disciplinar inicial, instaurado em dezembro, o FC Porto foi ainda multado em 3.825 euros, devido aos ferimentos causados a 17 adeptos do Sporting, resultado dos vidros partidos em Alvalade no decorrer dos festejos das claques portistas, na quarta jornada da I Liga.



Num outro processo relativo ao mesmo jogo, o Sporting também foi punido. Os leões foram castigados com o encerramento do setor A17 do Estádio José Alvalade por um jogo, devido ao arremesso de “objetos na direção dos jogadores do FC Porto, que festejavam o primeiro golo da sua equipa”.