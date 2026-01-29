Terem Moffi reforça o FC Porto por empréstimo

O FC Porto e o Nice chegaram a acordo para o empréstimo com opção de compra do avançado Terem Moffi, até ao final da temporada.



O negócio inclui uma opção de compra, que deverá rondar os oito milhões de euros. O emblema francês fica com 10% de mais-valia de uma futura venda.



O internacional nigeriano não joga desde a derrota do Nice por 3-1 frente ao Lorient, que motivou desacatos entre jogadores e adeptos no centro de treinos da equipa.



Depois dos episódios de agressões e insultos, Moffi informou a direção do Nice de que não queria continuar a representar o clube.



Depois dos reforços de inverno Thiago Silva e Oskar Pietuszewski, o nigeriano entra diretamente para o plantel dirigido por Francesco Farioli, que já orientou o jogador em 2023/24.



Terem Moffi abandona o emblema de Nice, pelo menos até ao início da pré-época, onde somou três golos em 15 jogos esta temporada.