Vasco Sousa emprestado pelo FC Porto ao Moreirense

"O FC Porto e o Moreirense Futebol Clube chegaram a acordo para a cedência, a título de empréstimo válido até ao final da temporada, dos direitos de inscrição desportiva de Vasco Sousa", pode ler-se no sítio oficial do atual líder do campeonato português.

Médio renovou com o FC Porto antes de ser emprestado. Felicidades, Vasco 🐉#FCPorto — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025



Depois do acordo entre ambas as partes, Vasco Sousa renovou contrato com os Dragões até 2030, com o empréstimo a ter incluído uma opção de compra de 80 por cento dos direitos económicos do jogador, no valor de oito milhões de euros.





O médio, de apenas 22 anos, vai representar o Moreirense, uma das equipas em destaque no início desta temporada em Portugal. O jogador pretende voltar a joga rcom regularidade depois de uma lesão grave sofrida na época passada, numa partida frente ao Farense.





Vasco Sousa ruma a Moreira de Cónegos com 16 partidas disputadas pela equipa principal do FC Porto (uma assistência).