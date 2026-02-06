Villas-Boas afasta pressão do clássico e ataca comunicação social

André Villas-Boas esteve na apresentação do troféu do Mundial2026 no Estádio do Dragão e antecipou o clássico da próxima segunda-feira com o Sporting.



O presidente do FC Porto assumiu que quer recuperar a vantagem de sete pontos para o rival direto, depois do desaire em Rio Maior frente ao Casa Pia.



“É só a quarta jornada da segunda volta. Será um jogo competitivo, disputado pelas duas equipas mais em forma neste momento”, admitiu, afastando a pressão dos azuis e brancos.



Em conversa com os jornalistas, a comunicação social foi a principal visada.



“Compreendo a esquizofrenia de alguns meios de comunicação social, claramente alinhados de verde, que tentam empolgar ainda mais o encontro. Faz tudo parte do show-off. Alguns microfones vermelhos, outros de microfones azuis, mas que têm uma tendência clara para o verde”, criticou.



O dirigente portista abordou um Sporting “num momento mais forte do que o FC Porto”. Aos adeptos deixou a garantia de que vai “jogar com todas as armas” para recuperar uma “vantagem que não é decisiva”.



Lançado o mote para a última fase da época, que terá “desafios maiores” do que a primeira, Villas-Boas elogiou o momento atual do futebol português no que toca às queixas de arbitragem.



“Felizmente para o futebol português as intervenções públicas acabaram e parece que encontrámos um certo bem-estar em relação aos árbitros que podem finalmente exercer os seus papéis sem ruído", concluiu.