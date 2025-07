Villas Boas e "o maior mercado da história do FC Porto"

O dirigente abordou o tema na apresentação do técnico Franceso Farioli, e assumiu que os próximos reforços vão marcar uma nova abordagem do clube ao mercado, com maior capacidade para investir e com uma estratégia definida.



“Temos a facilidade agora de poder operar no mercado, porque podemos amortizar todos os investimentos num longo prazo. Isso vai permitir outro nível de investimento que nunca tivemos anteriormente. Poderemos estar perante talvez o maior mercado de sempre da história do FC Porto”, afirmou Villas-Boas.



Sobre os motivos que levaram à contratação de Francesco Farioli, André Villas-Boas partilhou a dimensão técnica, profissional e humana do novo técnico: “Não é só o carisma, mas o entusiasmo, a visão e a determinação de um treinador jovem, mas altamente ambicioso. Discutimos o estilo de jogo e mudanças de infraestrutura, e chegámos a um corpo comum de ideias”.



O presidente do FC Porto elogiou a exigência demonstrada por Farioli nas conversas iniciais, sublinhando que o compromisso com a vitória demonstrado



“No FC Porto temos um compromisso com a vitória que não se pode adiar mais. Somos um clube vencedor, queremos vencer, temos sede de vencer. E é este compromisso que o Francesco assume, sem medo, com vontade de o agarrar rapidamente”, disse.



Reconhecendo que os resultados ditam muitas vezes mudanças de projeto, o presidente admitiu que os dois técnicos anteriores, Vítor Bruno e Martín Anselmi, não conseguiram garantir os objetivos propostos.



“Máximo de respeito pelos dois e por aquilo que se dedicaram de corpo e alma. Infelizmente os resultados não foram os desejados. Agora, é tempo de mudança, e isso implica reforçar a equipa com os meios necessários”, considerou.



O líder dos ‘dragões’ recordou ainda que o mercado de janeiro da época passada foi condicionado pela necessidade de garantir a viabilidade financeira do clube, o que acabou por limitar o compromisso desportivo.



“Perdemos parte do compromisso desportivo por conta da sustentabilidade financeira do FC Porto e da sua sobrevivência enquanto clube. Mas agora temos uma nova realidade e acreditamos muito no trabalho que estamos a fazer a nível organizativo”, reconheceu.



Quanto aos desafios que Farioli tem pela frente, o líder dos ‘dragões’ garantiu confiança no projeto técnico e reiterou que o perfil do treinador está alinhado com os valores do clube.



“Os treinadores estão sempre vinculados aos resultados, mas quando se define uma visão e um caminho, é preciso dar tempo e confiança. As vitórias também se sustentam no método”, disse.



Questionado sobre a possibilidade de incluir um rosto familiar no balneário, Villas-Boas confirmou negociações com o antigo capitão Lucho González, para integrar a equipa técnica.



“Não lhe posso negar que falámos com o Lucho González no sentido do seu regresso. Não posso garantir que o processo esteja concluído, mas esse é um objetivo. Trazer tudo o que é cultura e mística FC Porto para dentro do balneário”, admitiu.



Na apresentação de Franscso Farioli, além da presença dos elementos da direção do clubes, também esteve o diretor Jorge Costa e vários membros da nova equipa técnica de Farioli, como Davi Evola, Lino Godinho, Osman Kul e Callum Waltz. Já António Zubizarreta, apontado à saída da estrutura, esteve ausente da cerimónia.