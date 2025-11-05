Villas-Boas. FC Porto fará "averiguação interna" sobre alegada pressão a árbitro

Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, no domingo, ao `juiz` da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada, período em que este se deparou com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, alguns lances do primeiro tempo.

"O FC Porto foi o último a ser comunicado relativamente a esse relatório, que é simples. Vamos ajudar os órgãos competentes na sua avaliação. O FC Porto fará também a sua averiguação interna relativamente aos factos e tomará as devidas consequências", informou André Villas-Boas, em declarações à comunicação social no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na partida da comitiva portista para os Países Baixos, onde vai defrontar o Utrecht.

O líder `azul e branco` reiterou a mensagem do comunicado do clube, na terça-feira, confirmando a intenção em avançar com uma participação contra o árbitro ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Corresponde a um incidente em Arouca, de lamentar, e procederemos com a nossa queixa ao CD. Temos essa intenção porque depois vimos uma confirmação dos atos no jogo com o Sporting de Braga. Iremos agir em conformidade", confirmou.

Villas-Boas atribuiu ainda fortes críticas ao Benfica, pela sua tomada de posição em relação ao incidente, na qual exigiu "que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o CD atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto--Sporting de Braga".

"Relativamente ao Benfica, não posso deixar de registar a ironia e hipocrisia, tendo em conta o seu registo de incidentes, não só no Estádio da Luz, mas também por esses campos fora", acusou.

Para o presidente dos `dragões`, a reação `encarnada` não está dissociada do momento eleitoral que o clube da Luz atravessa.

"Compreendo que estejam em campanha eleitoral, compreendo que os dois candidatos se queiram digladiar insultando o FC Porto. Mas o FC Porto nada tem a ver com as eleições do Benfica e recomendo aos dois que se preocupem com o seu rival da Segunda Circular, porque há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso", avaliou.

Relativamente ao encontro da quarta ronda da fase de liga da Liga Europa, que se joga na quinta-feira, espera que o Utrecht seja um adversário difícil, mas também que o conjunto portista possa recuperar da derrota frente ao Nottingham Forest (2-0) na passada jornada.

"É mais uma deslocação difícil na Liga Europa, esperamos continuar num bom registo. Evidentemente, vimos desta derrota com o Nottingham Forest, mas queremos somar mais pontos na classificação e garantir o apuramento o mais rápido possível", garantiu.

O conjunto portista partiu esta tarde para os Países Baixos, estando agendada a conferência de imprensa de antevisão ao encontro no Estádio Galgenwaard, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), com a presença do treinador Francesco Farioli e do jogador Borja Sainz.

No mesmo estádio, na quinta-feira, o FC Porto, 15.º classificado da Liga Europa com seis pontos, defronta o Utrecht, 35.º, sem qualquer ponto somado nos três primeiros desafios, a partir das 18:45 (17:45 em Lisboa), com arbitragem a cargo do escocês John Beaton.