William Gomes suspenso por dois jogos pela expulsão frente ao Casa Pia

O jogador do FC Porto William Gomes foi suspenso com dois jogos de castigo pela expulsão diante do Casa Pia, na 20.ª jornada da I Liga, informou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol.

No encontro disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, que sinalizou a primeira derrota portista no campeonato (2-1), na passada segunda-feira, o extremo atingiu violentamente David Sousa com o pé em riste, tendo visto imediatamente o cartão vermelho, aos 79 minutos.

William Gomes falhará assim o clássico frente ao Sporting, na próxima segunda-feira, e a ida à Madeira para o embate com o Nacional, agendado para 15 de fevereiro, além de ter sido punido com uma multa de 1.224 euros.

Sem o brasileiro, o líder FC Porto, com 55 pontos, defronta o Sporting, segundo classificado, com 51, no Estádio do Dragão, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, com início marcado para as 20:45 de segunda-feira e arbitragem a cargo de Luís Godinho, da associação de Évora.

