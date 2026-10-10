William Gomes tem entorse no tornozelo e é baixa no FC Porto

O futebolista brasileiro William Gomes sofreu uma entorse no tornozelo direito no encontro frente ao Marítimo, da I Liga de futebol, divulgou o FC Porto, lesão que deverá afastar o extremo dos relvados durante as próximas semanas.

"William Gomes contraiu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito no decorrer do jogo da oitava jornada da I Liga entre o Marítimo e o FC Porto. O avançado brasileiro passou a integrar o boletim clínico e será acompanhado pelo departamento de saúde", lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos `dragões` na Internet.

Os atuais campeões nacionais não divulgaram o tempo esperado de paragem do jogador de 20 anos, mas o tipo de lesão deverá afastar William Gomes dos encontros do FC Porto nas próximas semanas, incluindo os confrontos com Betis e PSV Eindhoven, da Liga das Campeões, e com o Gil Vicente, da nona jornada da I Liga.

Na Madeira, Gomes abandonou o relvado em maca e em lágrimas, aos 55 minutos, numa partida que o FC Porto venceu por 2-1.

Esta temporada, a sua terceira no Dragão, o internacional jovem brasileiro leva 10 jogos, dois golos e duas assistências em todas as competições.