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Futebol Internacional
Youth League: FC Porto vence Manchester City na ronda inaugural
O FC Porto bateu os ingleses do Manchester City, por 3-1, na primeira jornada da fase de liga da Youth League em futebol, num jogo em que ao intervalo já vencia por dois golos de vantagem.
No Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, os ‘dragões’, vencedores da prova em 2018/19, chegaram ao intervalo em vantagem, face aos remates certeiros de Tiago Silva, da marca do castigo máximo, aos 17 minutos, e Mateus Mide, aos 43.
No segundo tempo, Teddie Lamb encurtou distâncias para os ingleses, aos 73, antes de Tcherno Jamanca selar o triunfo, aos 81.
O Sporting entra hoje em ação diante dos turcos do Galatasaray.
A fase de liga, que se realiza entre hoje e 09 de dezembro, espelha a fase de liga da Liga dos Campeões, mas limitada às primeiras seis jornadas, com os mesmos jogos a serem disputados em ambas as competições (três em casa e três fora).
Os 22 clubes que obtiverem a melhor classificação seguem os 16 avos de final, aos quais se juntam os 10 emblemas que saírem vitoriosos do caminho dos campeões.
Os clubes que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar (percurso da ‘Champions’) vão medir forças com os classificados do 17.º ao 22.º lugar, ao passo que aqueles que ficarem entre e sétima e 16.ª posições defrontam os 10 apurados pelo caminho dos campeões.
No segundo tempo, Teddie Lamb encurtou distâncias para os ingleses, aos 73, antes de Tcherno Jamanca selar o triunfo, aos 81.
O Sporting entra hoje em ação diante dos turcos do Galatasaray.
A fase de liga, que se realiza entre hoje e 09 de dezembro, espelha a fase de liga da Liga dos Campeões, mas limitada às primeiras seis jornadas, com os mesmos jogos a serem disputados em ambas as competições (três em casa e três fora).
Os 22 clubes que obtiverem a melhor classificação seguem os 16 avos de final, aos quais se juntam os 10 emblemas que saírem vitoriosos do caminho dos campeões.
Os clubes que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar (percurso da ‘Champions’) vão medir forças com os classificados do 17.º ao 22.º lugar, ao passo que aqueles que ficarem entre e sétima e 16.ª posições defrontam os 10 apurados pelo caminho dos campeões.