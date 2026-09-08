Youth League: FC Porto vence Manchester City na ronda inaugural

No Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, os ‘dragões’, vencedores da prova em 2018/19, chegaram ao intervalo em vantagem, face aos remates certeiros de Tiago Silva, da marca do castigo máximo, aos 17 minutos, e Mateus Mide, aos 43.



No segundo tempo, Teddie Lamb encurtou distâncias para os ingleses, aos 73, antes de Tcherno Jamanca selar o triunfo, aos 81.



O Sporting entra hoje em ação diante dos turcos do Galatasaray.



A fase de liga, que se realiza entre hoje e 09 de dezembro, espelha a fase de liga da Liga dos Campeões, mas limitada às primeiras seis jornadas, com os mesmos jogos a serem disputados em ambas as competições (três em casa e três fora).



Os 22 clubes que obtiverem a melhor classificação seguem os 16 avos de final, aos quais se juntam os 10 emblemas que saírem vitoriosos do caminho dos campeões.



Os clubes que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar (percurso da ‘Champions’) vão medir forças com os classificados do 17.º ao 22.º lugar, ao passo que aqueles que ficarem entre e sétima e 16.ª posições defrontam os 10 apurados pelo caminho dos campeões.



