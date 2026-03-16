Futebol Internacional
FC Porto
Zé Pedro. "Ainda não se podem encomendar as faixas"
O Futebol Clube do Porto aumentou para sete pontos a vantagem para o segundo classificado, Sporting. Os leões adiaram o jogo com o Tondela e ficaram à condição mais longe do líder do campeonato.
Apesar destas contas, Zé Pedro que ainda fez esta esta época dois jogos pelo FCP antes de se mudar para o Cagliari, diz que não se pode já fazer a festa: "Pelo coração era já, mas futebolística falando e com a consciência no devido lugar, eu acho que não se podem encomendar as faixas. O campeonato é muito competitivo e devem manter-se os radares alerta porque qualquer deslize pode retirar confiança. No final é que se fazem as contas e encomenda-se as faixas."
Nesta entrevista à Antena 1, Zé Pedro conta ainda que decidiu mudar-se para Itália porque percebeu que podia ter poucas oportunidades face às mudanças que estavam a acontecer no clube e revela ainda que "Rui Santos, António Folha e Sérgio Conceição foram os treinadores mais marcantes."
