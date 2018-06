Bottas conquista "pole" para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1

Lusa Comentários 30 Jun, 2018, 17:25 | Fórmula1

Bottas cumpriu a melhor das suas voltas ao Red Bull Ring em 1.03,130 minutos, batendo o seu companheiro de equipa, o inglês e detentor do título Lewis Hamilton, por escassos 19 milésimos de segundo, e marcando um novo recorde da pista.



Da segunda fila, na corrida de domingo, vão partir os dois monolugares da Ferrari, já que o alemão Sebastian Vettel foi o terceiro mais rápido, em 1.03,464 minutos, e o finlandês Kimi Raikkonen o quarto, em 1.03,660.



O quinto melhor foi o Holandês Max Verstappen, da Red Bull, que registou 1.03,840 minutos.



Após oito corridas, Lewis Hamilton lidera o mundial de pilotos, com 145 pontos, contra 131 de Vettel e 96 do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), o sétimo mais rápido na qualificação.



O Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial de Fórmula 1, realiza-se no domingo, pelas 15:10 locais (14:10 em Lisboa).