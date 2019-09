Charles Leclerc "elimina" adversários e consegue segunda "pole position" seguida

Lusa Comentários 07 Set, 2019, 17:42 | Fórmula1

Leclerc conseguiu a sua melhor volta logo na primeira tentativa da Q3, a terceira e decisiva fase da qualificação, com o tempo de 1.20,126 minutos, apenas 39 milésimos de segundo mais rápido do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do campeonato.

A sessão ficou marcada pelo despiste do monegasco Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) nos últimos minutos da Q3, que obrigou a uma interrupção por alguns minutos.

No recomeço, quando os pilotos se preparavam para a segunda tentativa de volta rápida, todos abrandaram na volta de reentrada em pista de forma a aproveitar da melhor forma o cone de ar do carro anterior.

No entanto, o ritmo imposto foi tão baixo que apenas Leclerc e o espanhol Carlos Sainz (Renault) conseguiram cruzar a meta a tempo de realizar outra volta rápida. Os restantes cruzaram a meta já depois da bandeirada de xadrez que pôs um ponto final na sessão.

Desta forma, o piloto da Ferrari garante a quarta `pole position` do ano e da carreira, depois das conseguidas no Bahrain, Áustria e Bélgica.

"Chega-se a um ponto em que se torna ridículo", criticou Sainz.

Contudo, Lewis Hamilton criticou os pilotos da Ferrari, acusando-os de terem, propositadamente, imposto "um ritmo demasiado lento".

"É interessante. Obténs a `pole` na primeira volta e, a seguir, simplesmente esgotas o tempo de todos os outros", criticou o pentacampeão mundial, que espera "uma boa luta com a Ferrari" na corrida deste domingo.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) sairá do terceiro lugar da grelha, tendo ficado a apenas 47 milésimos de segundo do tempo de Charles Leclerc.

O alemão Sebastian Vettel, no segundo Ferrari, fecha a segunda linha da grelha, mas já a 150 milésimos do companheiro de equipa. "Na segunda tentativa era a minha vez de ter a vantagem do cone de ar", lamentou-se.

O GP de Itália de Fórmula 1 é a 14.ª prova da temporada.