Chuva entra na decisão e Hamilton ganha a Pole em Spa

Jorge Alexandre Lopes 25 Ago, 2018, 16:46 / atualizado em 25 Ago, 2018, 17:05 | Fórmula1





A decisão foi emocionante porque no momento da Q3 para achar as primeiras 5 filas da grelha, a chuva apareceu para confundir os cronos. No meio do caos, a nova Racing Point (Force India) tentou a sorte apostando nos pneus slicks, que porém se demonstraram impróprios. Com os pneus intermédios calçados, aquele que foi afinal um muito forte aguaceiro, todos os pilotos começaram a fazer a sua melhor volta. E a Ferrari parecia estar bem colocada.









Mas o 3º sector da pista, na descida para a ex - "paragem de autocarro", a pista secou consideravelmente nos últimos 2 minutos. No tempo certo, Hamilton, Grosjean e os RacingPoint Force India entraram em pista e todos voaram considerando as marcas anteriores. O campeão mundial cometeu um erro em Fagnes na sua primeira tentativa, mas logo a seguir baixou o tempo em 3 segundos em relação à melhor marca anterior que era de Vettel.



Vettel, rival de Hamilton para o título, tentou ainda o que era possível, mas na sua resposta ficou a 726 milésimas. Em seco a Ferrari tinha o domínio da situação, como tentou demonstrar nos treinos livres. Mas a chuva foi o fator que não estava incluído. Vettel está a 24 pontos de Hamilton e se em Spa tem vantagem, com Monza a seguir e Singapura depois, este é o momento decisivo para reentrar na corrida ao título. Não ser eficaz em Spa pode ser um problema e a pressão está toda na Ferrari e em Vettel.







SRDJAN SUKI







Os Force India de Esteban Ocon e Sergio Perez bloquearam a segunda linha de grelha, aproveitando as condições ideais de pista. E curioso, embora a equipa mantenha a estrutura anterior, é obrigada a começar com zero pontos. A Force India teve 1 pole na sua história, precisamente em 2009 em Spa, com Giancarlo Fisichella. Mas a Racing Point com este resultado obtém o melhor resultado em estreia de uma escuderia desde precisamente 2009, quando a BrawnGP na estreia na F1 obteve logo a pole position.







SRDJAN SUKI







Atrás dos Force India, é Romain Grosjean que com o Haas faz a melhor qualificação da temporada. Sai de 5º ao lado de Kimi Raikkonen, no segundo Ferrari. Kimi em seco tem demonstrado um ritmo muito forte. Mas não teve tempo com pneus novos para responder em pista à melhoria do asfalto. Na Q2 de qualificação conseguiu mesmo tornar-se por momentos no detentor do Melhor Crono de sempre de Spa-Francorchamps.







Nota: Na Q2, foram tirados os melhores cronos de sempre em Spa. VETTEL fica agora com o novo record da pista, ao fazer 1.41.501. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas transformaram-se nos segundo, terceiro e quarto mais rápidos de sempre em pista. Todos em 1.41, bateram a melhor marca de sempre anterior tirada num Porsche 919 Hibrido LPM1 com Neel Jani ao volante, em 1.41.770s. A 4ª fila é para os dois Red Bull, de Verstappen e de Ricciardo







O companheiro de equipa de Hamilton, Valtteri Bottas, foi 10º, não tendo marcado o tempo na Q3, mas o seu destino estava traçado pois a colocação de um novo motor para esta corrida, atira-o com penalização para o fundo da grelha no domingo.











Um destaque para o fundo da grelha onde moram duas escuderias históricas dos anos 80 e 90 e que ficaram com os seus dois carros na cauda, eliminados logo na Q1. McLaren e Williams estão a passar um drama competitivo que parece não ter mais fim, agora por demais evidente numa pista destas.











Considerando que Hulkenberg no Renault também mudou motor e vai para o final da grelha no domingo e Carlos Sainz no outro Renault (ele que em 2019 será piloto McLaren) também se associou por osmose de má performance aos da cauda do pelotão, teremos domingo um final de grelha que parece um sonho de terror ou ficção.







2 Renaults, 2 Williams, 2 McLarens e 1 Mercedes.







* Bottas e Hulkenberg largam do fundo da grelha





