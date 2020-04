Covid-19. GP de França de Fórmula 1 cancelado

O anúncio foi feito esta segunda-feira, em comunicado, pelos promotores da corrida.", lê-se no documento.O francês Eric Boullier, antigo diretor de Renault e McLaren e novo responsável pela corrida gaulesa, referiu que as atenções dos organizadores estão agora na edição de 2021."Os olhos já estão postos no verão de 2021, em que vamos tentar oferecer aos nossos espetadores um evento realmente original", disse.Esta é a terceira corrida a ser cancelada, depois de o mesmo já ter acontecido com o GP do Mónaco e o GP da Austrália, que deveria ter sido a prova de abertura da temporada.Desde o início da pandemia de covid-19 já foram canceladas ou adiadas 10 das 22 corridas previstas para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020.

O GP da Áustria, previsto para o dia 5 de julho, é, agora, a previsível prova de arranque do campeonato.





Fórmula 1 espera concluir 15 a 18 corridas e as primeiras não terão público



Os GP de Fórmula 1 da Áustria (5 de julho) e Inglaterra (19 de julho) deverão mesmo realizar-se, mas sem público nos circuitos, anunciaram os promotores, que esperam concluir a época em dezembro "após 15 a 18 corridas".



O norte-americano Chase Carey, responsável máximo da competição, anunciou que a corrida que se deverá realizar no Red Bull Ring, em Spielberg, acontecerá provavelmente "sem espetadores", marcando o início da competição.



"Antevemos o início das corridas na Europa em julho, agosto e início de setembro. A primeira será na Áustria", escreveu aquele responsável, num comunicado, em que fica claro o plano para a realização do campeonato deste ano.