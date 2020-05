Covid-19. Mundial de F1 poderá ter provas inesperadas

Segundo Chase Carey, a ideia é tentar substituir os GP anulados por causa da pandemia de covid-19, completando-se assim um calendário que já deveria ter começado, mas nem uma só prova teve.



Em conferência telefónica, à margem da apresentação dos resultados do primeiro trimestre do grupo norte-americano Liberty Media, Carey não revelou, no entanto, que circuitos poderão ser escolhidos, sendo que entre os qualificados para poder receber a F1 está o de Portimão.



A época deveria ter começado a 15 de março, na Austrália, e contar com um número recorde de 22 provas.



"Temos dois desafios principais - identificar os locais onde poderemos organizar as corridas e determinar como podemos transportar o pessoal necessário e os equipamentos", disse Carey. "Estamos em negociação com todos os promotores e com alguns circuitos que não estão no calendário, para examinar todas as opções".



A época começa a 04/05 de julho na Áustria, no Red Bull Ring, circuito que poderá ter corrida de novo no fim de semana seguinte.



"Vamos finalizar um calendário de provas suplementar na Europa até ao início de setembro. Depois, devemos ir para a Ásia e para o continente americano, antes de finalizar no Golfo, com Bahrein e Abu Dabi, em dezembro. Devemos conseguir um calendário com 15 a 18 corridas", adiantou.



As primeiras provas são para ser disputadas sem espetadores, mas mais tarde no ano a ideia é mudar e ter assistência no local.



"Trabalhamos com a Federação Internacional do Automóvel, autoridades locais e peritos para determinar as medidas de segurança para pessoas trabalhem e estejam alojadas de forma segura", sublinhou.



A Liberty Media anunciou uma quebra de 84 por cento no volume de negócios da atividade ligada à F1 no primeiro trimestre.