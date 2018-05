Daniel Ricciardo é Pole e o Mais Rápido de Sempre no Mónaco

Comentários 26 Mai, 2018, 16:04 / atualizado em 26 Mai, 2018, 16:33 | Fórmula1









Daniel Ricciardo conquistou de modo imperial a pole position para o Grande Prémio do Mónaco. Realizou uma volta monumental, sensacional, como ninguém até hoje. O crono final marcou 1.10.810s, volta mais rápida de sempre realizada no traçado de Monte Carlo, deixando a concorrência mais direta a mais de 2 décimas de segundo.

É a segunda pole position da carreira do australiano, sendo que a primeira foi precisamente há 2 anos na pista monegasca. A Red Bull, que faz este fim-de-semana o seu 250º GP, também marca a sua primeira pole position em 2 anos.





Lewis Hamilton, o líder do campeonato larga apenas da 3ª posição, depois de na última volta ter visto o seu rival ao título, Sebastian Vettel no Ferrari, lhe ir roubar o 2º lugar.







Na Q2 as equipas começaram a usar os Ultra Macios e a Red Bull confirmou a vantagem em desempenho puro, com os seus Hiper Macios. Ricciardo nivelou por cima indo buscar a marca de 1.11 que os adversários mais rápidos só conseguiriam bater já na Q3. A Mercedes experimentou o composto mais duro mas acabou a marcar cronos com os Hiper Macios. a maior surpresa foi a eliminação de Nico Hulkenberg, que assim falhou passagem à Q3. Seguiu em sua vez, o Toro Rosso de Pierre Gasly.







Riccardo comemorou a Q3 com o record absoluto de sempre da pista. 1.10.810seg e Vettel como se escreveu foi buscar em cima da hora a segunda posição em 1.11.039, batendo Lewis Hamilton a duas décimas de segundo.







Raikkonen está ao lado do campeão do mundo na 2ª fila, a 3ª fila é repartida por Bottas e Ocon, a 4ª fila é totalmente espanhola, com Alonso e Carlos Sainz, a 5ª fila é completada por Perez e Gasly.







Qualificação GP do Mónaco de F1











Ricciardo tinha já dominado todas as sessões desde quinta-feira e o crono deste treino de qualificação, para se ter ideia do pulo em termos de performance dos carros e pneus, bate a marca da pole de 2017, em 1,368seg.A Red Bull tem um carro na primeira posição da grelha mas tem também um carro na última posição. Isto porque Max Verstappen cometeu um erro no treino livre de sábado e acabou com carro destruído junto dos rails. A equipa quase recuperou o chassi mas a colocação de uma nova caixa de velocidades não foi concluída a tempo de Max sair para a qualificação. Por isso sairá de último, no Domingo.A pista foi-se tornando mais rápida à medida que a sessão se foi desenrolando. Na Q1, aquele que é o piloto da casa, Charles Leclerc, seguiu em frente em Saint Devote, sem consequências de maior. Sergio Pérez e Brendon Hartley quase se tocaram na discussão de uma curva. E pela primeira vez na temporada, os eliminados na Q1 foram pilotos de equipas diferentes. Um Sauber, um ToroRosso, um Williams, um Haas e o Red Bull de Verstappen, que nem para a pista saiu.Pelo caminho na Q2 ficaram ainda, o McLaren de Vandoorne, o Williams de Sirotkin, o Sauber de Leclerc e o Haas de Grosjean. O francês foi 15º na sessão mas sairá de 18º fruto dos 3 lugares de penalização obtidos com o incidente na largada do GP de Espanha.