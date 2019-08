`Dobradinha` da Ferrari na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Lusa Comentários 31 Ago, 2019, 16:51 | Fórmula1

Leclerc, que já tinha o melhor tempo da sessão, melhorou ainda na última tentativa para 1.42,519 minutos e foi o único a baixar do segundo 43, assegurando a sua terceira ‘pole’ da temporada.



"Foi fantástico. No primeiro setor não consegui estar tão bem quanto queria, pois apanhei muito tráfego, sobretudo na curva 1, mas a partir da curva 2 o carro esteve muito bom", afirmou o piloto monegasco, de 21 anos.



Atrás de Vettel, vai partir o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial, que ficou a 763 milésimos de segundos do mais rápido da sessão.



O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) completa a segunda linha da grelha de partida desta 13.ª das 21 jornadas do ano, a 896 milésimos de segundo de Leclerc, na frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), que somou duas vitórias nas últimas quatro corridas.



Após 12 provas realizadas, Hamilton comanda o campeonato, com 250 pontos, contra os 188 de Bottas. Max Verstappen é terceiro, com 181.