Em Suzuka, 80ª pole de Hamilton e novo desastre para a Ferrari

Lewis Hamilton conquistou a sua 80ª pole position na carreira. É a 1ª vez na história que um piloto chega ao registo.







Num momento em que lidera confortavelmente o campeonato com 50 pontos de vantagem, Hamilton traduziu na qualificação o que nos treinos livres já tinha prometido.









Toru Hanai

Toru Hanai





Não há resposta para a Mercedes em Suzuka, ainda mais quando a concorrência próxima comete erros atrás de erros. Hoje a chuva baralhou a Ferrari que numa sequência desajustada de más opções acabou por deixar Vettel apenas na 9ª posição da grelha.

Vettel que já na primeira manga de qualificação tinha cometido um erro com um pião, porém sem consequências de maior, viu como se escreve a equipa "vacilar" no momento decisivo.







A chuva tinha chegado a Suzuka já durante a Q2. Um aguaceiro que pelo registo de radar, levou a Scuderia a optar por levar para a pista os seus dois pilotos com pneus intermédios.











Já a Mercedes optou pelo composto mais macio para seco. E em pista desferiu o ataque que tinha no bolso. Marcou 1'27.760, simplesmente o novo record da pista de Suzuka.







Enquanto uns festejavam, os outros assumiam o pânico. Vettel percebeu em pista que foi um erro a saída com os intermédios e a equipa trouxe-o, tal como a Raikkonen para nova entrada na boxe, corrigindo e colocando pneus de seco.







Mas isso obrigava a uma longa e nova volta de formação para iniciar a sua volta lançada. Se Kimi ainda conseguiu garantir o 4º tempo, atrás dos Mercedes e do Red Bull de Max Verstappen, já Vettel foi apanhado, então sim, pela chuva que entretanto começou a cair mais forte em pista. Não deu para corrigir a marca.









Toru Hanai





E Vettel a 50 pontos da liderança do campeonato, tem agora na grelha, 8 carros entre si e Hamilton para a corrida de domingo. Mas se as coisas parecem de domínio absoluto para a Mercedes ao se olhar os cronos e a grelha, então em termos táticos, o cenário fica ainda mais fácil.





É que Lewis começará a corrida com o composto macio com que realizou a Q2 de qualificação, enquanto Vettel largará com o Super Macio. Claro que, em condições normais Vettel irá subir na geral e tem condições para ganhar várias posições nas primeiras voltas. Mas o primeiro turno de Hamilton será mais longo e partindo protegido de Bottas na 1ª linha ao seu lado, terá tudo para gerir a corrida como quiser.





Issei Kato



Verstappen feliz pelo seu 3º lugar foi contundente ao resumir o que se passa entre Hamilton e Vettel. Perguntaram-lhe se ele ia "interferir" no duelo. Max respondeu com uma pergunta: "Ainda é um duelo?"







Atrás das duas primeiras filas com Hamilton e Bottas, Verstappen e Raikkonen, ficaram o Hass de Romain Grosjean, com o 5º lugar e o primeiro dos Toro Rosso, com Brendon Hartley. O neozelandês obteve a sua melhor qualificação na F1. E não foi por acaso.





Naquela que foi a primeira vez que em Suzuka desde 2006 que a Toro Rosso colocou dois carros no Top10 de grelha, Pierre Gasly vem logo a seguir, na 4ª fila e o 7º tempo. A Honda a fazer magia em casa, com um novo motor introduzido na passada semana em Sochi, que vale mais de 0,5s por volta e agora no seu "autódromo" a dar resultados mágicos.











A completar o Top10, o Force India de Esteban Ocon, Vettel como falámos e o outro Force India, o de Sergio Perez.









Outros registos da qualificação são negativos. Para Daniel Ricciardo que pela 5ª vez nos últimos 7 GPs falha a entrada na Q3. Desta vez uma súbita falta de potência no início da Q2 para o australiano fê-lo abandonar frustrado a sessão, em mais um episódio da sina de falhas mecânicas que o têm atormentado.





A McLaren lenta, a arrastar-se em pista e também ela a realizar más opções de escolha de pneus para as condições de pista, traduziram-se em 18º para Alonso e ainda pior para Vandoorne. O espanhol porém, crê que ter abdicado de um jogo de SuperMacios na qualificação lhe dará vantagem para o usar, Domingo em corrida.







