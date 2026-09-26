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George Russell vence Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1
O piloto britânico George Russell (Mercedes) alcançou sábado a terceira vitória da temporada na Fórmula 1, ao triunfar no Grande Prémio do Azerbaijão, a 15.ª prova da presente edição do Mundial.
Russell, que arrancou na `pole position`, deixou os dois adversários da Red Bull na segunda e terceira posições, com o neerlandês Max Verstappen a 0,196 segundos e o francês Isack Hadjar a 10,7.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que foi quinto classificado no traçado de Baku, segue na liderança do Mundial de pilotos, com 302 pontos, mais 66 do que Russell, segundo.