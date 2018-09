Hamilton é Pole na noite de Singapura

Jorge Alexandre Lopes (Comentador F1) Comentários 15 Set, 2018, 17:28 / atualizado em 15 Set, 2018, 17:37 | Fórmula1

Lewis Hamilton alcançou uma pole position, em teoria pouco provável. O piloto da Mercedes arrancou uma marca excepcional de 1.36.015s, que se traduz no novo recorde da pista de Singapura. Uma volta que terá sido o mais brilhante momento da temporada em performance, para o campeão do mundo.





Kim Hong-Ji



Minutos antes Lewis Hamilton e a Mercedes tinham passado por um calafrio. Ainda na primeira fase de qualificação quase foram eliminados. Taticamente foi evitado o uso do composto mais rápido, o hipermacio. Apenas com o registo dos pneus de mistura Ultra, o carro foi nervoso.







E foi apenas por 0.2 segundos que Hamilton se manteve na discussão. Mas no momento da verdade, para a formação do Top10 da grelha, Hamilton ganhou cada milésima que conseguiu, numa volta que épica para alguns, foi sensacional e disso não há qualquer dúvida.











Mas como um Mercedes que teoricamente não está ao nível da Ferrari e da Red Bull numa pista com as características de Marina Bay, consegue fornecer a competitividade que Hamilton demonstrou? A crónica desvantagem dos últimos três anos foi anulada. Como? O nervosismo e instabilidade em travagem, o carro a fugir de frente, foram hábito nos carros prata em Singapura, mas o Mercedes está desta vez bem preparado para discutir em Singapura a corrida. E garantiu a Hamilton para já, uma das melhores voltas de qualificação da carreira. Hamilton garantiu a 79ª pole position de sua carreira





Kim Hong-Ji



Quem mais se aproximou de Hamilton foi o holandês Max Verstappen, no Red Bull. Também ele a referir que terá feito a que foi a sua melhor volta de qualificação de carreira e que apenas o motor não conseguiu responder para ir buscar o crono de Hamilton.







Partindo da 1ª fila, Verstappen é uma ameaça a Hamilton e pode ser um filtro importante na decisão da corrida e do campeonato. Uma vitória em Singapura de Hamilton e com Vettel mais atrás, coloca o inglês ainda mais perto de novo título.







Mas para Vettel é essencial que mal por mal, Verstappen tome o comando da corrida para ter Hamilton ao seu alcance após a partida. Sebastian Vettel está na 2ª fila, largando de 3.º colocado na grelha a seis décimas de Hamilton. Não é posição confortável no arranque pois Lewis tem 30 pontos de vantagem no mundial com sete corridas por fazer.







Kim Hong-Ji





O desconforto de Vettel vai além da posição de desvantagem e pressão em que está no campeonato e na grelha de partida. A qualificação mostrou que é difícil ter um ritmo estável e sentir o carro. Isso permite com trabalho fazer as alterações para a corrida, pois a Ferrari acredita que a diferença de sábado corresponde mais à falta de acerto Ferrari do que a uma vantagem inalcançável da Mercedes.







O colega de Hamilton, Valtteri Bottas fez mais sete décimas e está ao lado de Vettel.







A 3ª fila está dividida pelo segundo Ferrari de Kimi Raikkonen e pelo Red Bull de Daniel Ricciardo, pilotos que nos últimos tempos anunciaram mudança de equipas para 2019. Raikkonen seguirá na Sauber e Ricciardo na Renault.







O Top 10 ficou fechado com o Force India de Sergio Perez e o Haas de Romain Grosjean, na 4ª fila e com o outro Force India, de Esteban Ocon e o Renault de Nico Hulkenberg na 5ª fila.







GRELHA DE PARTIDA PARA O GP DE SINGAPURA





O GP de Singapura tem inicio às 13:10 de Domingo, hora de Portugal continental. Pode acompanhá-lo ao minuto com narração e comentários em http://twitter.com/f1rtp ou em http://rtp.pt/f1