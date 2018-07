Hamilton ganha na Alemanha e reassume comando do Mundial

Comentários 22 Jul, 2018, 16:43 / atualizado em 22 Jul, 2018, 17:57 | Fórmula1

Lewis Hamilton obteve um triunfo impensável no arranque do GP da Alemanha, depois dos problemas causados pela chuva e um erro de Sebastian Vettel que comandava a corrida (e o campeonato).





O alemão da Ferrari sucumbiu à pista escorregadia quando tentava, como todos, resistir enquanto o aguaceiro não passava sobre Hockenheim.







Mas o despiste acabou por carimbar um extraordinário momento para Hamilton e a Mercedes, devolvendo na Alemanha o que a Ferrari fizera em Silverstone, Inglaterra.









Lewis Hamilton vindo de 14º na grelha de partida, devido a um problema hidráulico na qualificação, triunfou pela 3ª vez na Alemanha e pela 1ª vez vindo de uma posição atrás de 6º lugar na partida.







Hamilton foi o 6º piloto a vencer uma corrida partindo de 14º na grelha. O último tinha sido Jenson Button em 2006 na Hungria, naquela que foi a sua 1ª vitória na F1. Só por anteriores 13 vezes alguém na F1 ganhou um GP a partir desta ou posição mais atrás em grelha.







A vitória de Hamilton tem muito de pessoal. Por várias vezes chamado a tomar decisões de ceder posição de pista para fazer pitstop, ele decidiu prolongar, esperar. E quando a chuva estava a começar a cair em pista, ele rumou as boxes e decidiu que queria Ultra Macios slicks o que pode ter sido considerado como uma aposta de alto risco. Que resultou.







A Mercedes nunca esteve imune ao que a chuva provocou em pista. Inclusive, uma chamada à boxe por rádio para Bottas, por má interpretação quase fez Hamilton entrar para pitstop. Algo que Lewis corrigiu a tempo e em cima da decisão. O piloto chegou a ser chamado após a corrida à direção de corrida para uma eventual penalização, mas acabou sem sanção pelo movimento, algo que acrescenta alguma polémica ao momento.

Ele fez os seus pneus macios do arranque durar 42 voltas mesmo na pressão que lhes deu no início para fazer ultrapassagens a partir do seu lugar de largada.







E quando Peter Bonnington lhe disse: "Lewis, vamos a isto, milagres acontecem!", o campeão do mundo assumiu que apenas parte da pista tinha pista molhada e que o risco era a única solução para poder vencer.







A Mercedes pela 1ª vez na sua história tem uma dobradinha em casa, num resultado que a transporta de novo para o comando do campeonato









Vettel adia de novo a chance de 1ª vitória em casa, registando mais um abandono no seu país. O alemão vinha a pedir à equipa por rádio a colocação de pneus intermédios assim que alguns setores da pista se mostravam demasiado escorregadios.



Mas a equipa assistindo ao que a Mercedes fazia com Hamilton, colocando slicks, recusou a chance de perder a posição de pista, a liderança do seu piloto. Era dançar sobre o gelo em algumas curvas.







E Vettel escorregou, precisamente onde não há margem para erro, porque não há escapatória e a proteção de pneus está bem perto. Na curva Sachs em pleno Estádio de Hockenheim, na frente dos seus fãs, Vettel cometeu o erro que lhe pode fazer diferença no final do ano no duelo para o título.





O nervoso na Ferrari começara momentos antes, depois de Raikkonen ter sido o primeiro a rumar às boxes e após Vettel ter feito também o seu pit stop. A Ferrari pediu por rádio a Raikkonen para deixar Vettel passar de novo para a frente. E Kimi pediu por rádio que expressamente a equipa o pedisse. Deixando no ar o desconforto para com a situação, que ele sabe estar obrigado mas em tempo de decidir o seu contrato futuro, não quis deixar de obrigar a equipa de onde deverá sair, a pedir-lhe para ceder passagem.







No sprint final após o Safety Car que entrou a propósito do despiste de Vettel, a Mercedes tinha Hamilton na frente mas com pneus mais antigos, enquanto Bottas estava com compostos novos colado atrás. Seria em condições normais difícil a Hamilton resistir. E assim se verificou no recomeço, Bottas colocou-se ao lado e pressionou Lewis para o comando. Mas de imediato, a Mercedes não quis arriscar em casa quando podia fazer a sua primeira dobradinha de sempre. A ordem veio por rádio, para Bottas manter posição. E proteger o 2º lugar do ataque possível de Raikkonen atrás de si.



A história da corrida estava definida.







Valdrin Xhemaj





Verstappen fechou em 4º lugar depois de uma corrida como gosta, com chuva e mantendo o registo possível numa pista pouco favorável. Para a semana em Budapeste será diferente, com um traçado onde a Red Bull será competitiva. Já Daniel Ricciardo ficou pelo caminho com o 4º abandono da temporada, o motor a ceder depois dos problemas que dera já nas sessões de treinos.









Hulkenberg a querer manter ativa a posição na Renault, quando se fala cada vez mais da hipótese de Alonso ingressar na equipa, foi o 5º classificado. Grosjean foi o 6º com mais um bom resultado da Haas. Os Force India de Perez e Ocon fecharam nos pontos tal como o Sauber de Ericsson, na frente de Leclerc desta vez e o Toro Rosso de Hartley a marcar um ponto no Top10.



CLASSIFICAÇÃO FINAL #GPALEMANHA









No mundial de Pilotos, Lewis reassumiu o comando. Hamilton tem agora 188 pontos, Vettel 171, Raikkonen 131, Bottas 122, Ricciardo 106 e Verstappen 105.

Nos construtores a Mercedes fez número máximo de pontos e passou de novo para o comando do campeonato. Agora Mercedes 310 pontos, Ferrari 302, Red Bull 211, Renault 80, Force India 59, Haas 59, McLaren 48.





O próximo GP é na Hungria na próxima semana. É a última de 5 GPs em 7 fins-de-semana, num verão intenso de F1 que a seguir terá a sua habitual pausa de Agosto.





