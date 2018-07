Hamilton ganha na Hungria, Ferrari com novo erro tático

Jorge Alexandre Lopes Comentários 29 Jul, 2018, 17:48 / atualizado em 29 Jul, 2018, 19:08 | Fórmula1





Lewis Hamilton venceu a sua quinta corrida do ano e segunda consecutiva, numa semana que o viu recuperar o comando do mundial e após o triunfo na Alemanha e agora na Hungria, chegar às férias de Agosto com vantagem de 24 pontos sobre o seu rival Sebastian Vettel.





O triunfo de Hamilton foi construído a partir da pole position mas sempre na dúvida se era possível resistir à maior eficácia em seco dos carros da Ferrari. Era essencial segurar no arranque os carros de Maranello e depois contar com Valtteri Bottas para ser protetor da posição de pista do campeão do mundo.







A Ferrari parecia ter boas chances de tentar a vitória. Vettel saiu com os compostos macios que estão desenhados para durar mais em pista que a opção ultra macia com que tinham saído os homens da Mercedes. A Mercedes fez primeiro os pit stops, tal como Kimi Raikkonen que teve tática opcional de 2 paragens na corrida.







À medida que Vettel ia atrasando o seu pitstop, maiores as chances de terminar a corrida com o composto mais rápido e recente que Hamilton, o que lhe permitiria o assalto à posição da frente. Mas a Ferrari atrasou em demasia o momento certo de entrada. Pensou em atacar a liderança mas perdeu até ao limite o tempo necessário para voltar a sair para a pista à frente de Valtteri Bottas.



Click na imagem para verificar o pitstop e ver o momento em que Vettel sai atrás de Bottas











Quando Vettel entrou para a operação de troca de pneus, foi sobre o limite. Dava para sair na frente mas só com um pitstop rápido e sem erros. E foi precisamente o que não aconteceu. A roda anterior esquerda demorou um pouco mais a ser colocada. Foram 2 segundos a mais de perda que minaram toda a estratégia construída. Vettel voltou à pista atrás de Bottas.







O Hungaroring é uma das pistas de maior dificuldade nas ultrapassagens, hoje só 26 no total da corrida só melhor que na Austrália, Monaco e Espanha. E proteção de posição de pista é vantajosa. Ninguém passa se na frente não houver erros ou problemas.











Vettel passou quase o resto da corrida preso atrás de Bottas e Hamilton herdou uma confortável vantagem até final.







O erro da Ferrari poderia mesmo ter custado o 2º lugar a Vettel, mas os pneus de Bottas estavam literalmente acabados. E a 5 voltas do fim, Vettel arrancou a desejada mas tardia passagem. O finlandês ainda defendeu em desespero na defesa, mas bateu no Ferrari. Incidente de corrida, que danificou a asa frontal do Mercedes e que, por sorte, não acabou com um furo no pneu de Vettel que apesar de toccado não ficou comprometido.



Click na imagem abaixo e veja o incidente











Bottas não só prerdeu a 2ª como também a 3ª posição, pois Kimi Raikkonen estava logo atrás de ambos, aproveitando para passar o seu compatriota e garantir no final aquele que é o seu melhor registo de pódios consecutivos, 5, desde 2007 ano em que foi campeão. Isso aconteceu numa corida onde o finlandês se viu privado de água durante toda a prova pois a equipa esqueceu-se de ligar o sistema que permite aos pilotos beberem pelo tudo incorporado dentro do capacete.



Antes da corrida terminar, outro incidente. Com o carro descompensado nos pneus e asa frontal, Bottas escorregou no final da reta para embater no Red Bull de Daniel Ricciardo que o tentava passar. De novo sorte, desta feita para Ricciardo, que voltou à pista e na útlima volta concretizou mesmo a passagem, carimbando a 4ª posição.











Bottas fechou em 5º com uma penalização acrescida de 10 segundos pelo incidente com Ricciardo, na frente de um sensacional Pierre Gasly que levou o Toro Rosso em 6º lugar.









Kevin Magnussen foi 7º, com o outro Haas de Romain Grosjean a terminar em 10º.





No dia do seu 37º aniversário, Fernando Alonso fechou nos pontos. Foi 8º na corrida. E outro espanhol, Carlos Sainz foi o 9º no Renault.







Dos vários abandonos, destaque para o final de corrida permaturo de Max Verstappen que com 5 voltas apenas viu o motor Renault do seu Red Bull ceder, aumentando ainda mais a tensão da Red Bull com a fornecedora francesa que tem sido um problema na eficácia e performance.







Estamos a 9 corridas do final da época. Ultrapassamos a metade do mundial. Lewis tem 24 pontos de vantagem sobre Vettel e a Mercedes tem 10 de vantagem sobre a Ferrari. A Ferrari perdeu em pista 2 corridas onde estava em situação privilegiada de vencer. E agora, após as férias Hamilton e a Mercedes terão em Spa uma chance para se colocarem numa posição excecional para gerir o avanço até final do campeonato.







CLASSIFICAÇÃO FINAL #GPHUNGRIA DE FÓRMULA1





*Bottas foi ainda penalizado em 10'' pelo incidente com Ricciardo mas manteve o 5º lugar







Nos mundiais, Pilotos Hamilton comanda com 213 pontos, atrás Vettel 189, Raikkonen 146, Bottas 132, Ricciardo 118, Verstappen 105, Hulkenberg 52 e Magnussen 45. Nos Construtores é a Mercedes na frente com 345 pontos, seguida da Ferrari com 335, Red Bull 223, Renault 82, Haas 66.





FACTOS E ESTATÍSTICAS GP DA HUNGRIA







VITÓRIAS





* Lewis Hamilton - 67ª vitória de carreira (5ª da temporada 2018).





* Lewis Hamilton – 6ª vitória no GP da Alemanha (onde venceu antes em 2007, 2009, 2013 e 2016)







* Mercedes – 81ª vitória na F1 (3ª na Hungria). Iguala a Lotus, tornando-se ex-equo a 4ª escuderia com mais vitórias de semrpe atrás de Ferrari, McLaren e Williams.





* Motores Mercedes - 167ª vitória na F1 (a 1 de igualar o registo da Renault)



* Reino Unido - 271ª vitória na F1



* Carro #44 - 46ª vitória na F1 (a 45ª pela mão de Hamilton)



VITORIAS 2018

Hamilton 5, Vettel 4, Ricciardo 2, Verstappen 1

Mercedes 5, Ferrari 4, Red Bull 3









POLES



* Lewis Hamilton - 77ª pole position de carreira (5ª de 2018).



* Mercedes: 94ª pole da história





* Mercedes: 56ª dobradinha em Qualificação.





* Motores Mercedes: 177ª pole da história.



* Reino Unido: 263ª pole na F1.



Outros...



* Hamilton marca poles há 12 anos consecutivos (desde 2007). Melhor só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Hamilton a par de Senna, é o único piloto que marcou pelos menos 10 poles em 3 épocas de F1. Lewis marcou 11 poles em 2015, 12 em 2016 e agora leva 11 poles em 2017. Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990



* Hamilton é agora o único piloto a par de Senna que marcou 6 poles no circuito de casa. Lewis em Silverstone e Senna em São Paulo.



* Lewis tem 125 1ª filas em 220 GPs na F1 (7 em 2018, 13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um record absoluto na F1, tendo passado a marca de 116 1ª filas de Michael Schumacher (obtidos em 308 GPs).



POLES DE 2018

Vettel 5, Hamilton 5, Ricciardo 1, Bottas 1

Mercedes 6, Ferrari 5, Red Bull 1



1ªFILAS DE 2018

Vettel 7, Hamilton 7, Bottas 6, Raikkonen 3, Ricciardo 1

Mercedes 13, Ferrari 10, Red Bull 1











VOLTAS MAIS RÁPIDAS



* Daniel Ricciardo- 13ª Volta Mais Rápida de corrida. Iguala a marca de Riccardo Patrese e do seu compatriota campeão do mundo, Alan Jones.



* Red Bull - 60ª volta mais rápida de corrida, volta a igualar a Mercedes, agora ambas ex-equo como 5ªs escuderias com mais registo de Voltas Rápidas de Corrida ( a 16 da Lotus no 4º lugar do ranking)



* Motores Tag Heuer: 13ª Volta rápida de corrida (se considerarmos que é um Renault, esta tem 184.



VOLTAS MAIS RAPIDAS da HUNGRIA





Daniel RICCIARDO Red Bull 1'20''012

Sebastian VETTEL Ferrari 1'20''056

Kimi RAIKKONEN Ferrari 1'20''292

Lewis HAMILTON Mercedes 1'21''107

Nico HULKENBERG Renault 1'21''261

Kevin MAGNUSSEN Haas 1'21''302

Pierre GASLY Toro Rosso 1'21''685

Valtteri BOTTAS Mercedes 1'21''736

Fernando ALONSO McLaren 1'22''090

Romain GROSJEAN Haas 1'22''606



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2018

Ricciardo 4, Bottas 3, Verstappen 2, Raikkonen 1, Vettel 1, Hamilton 1

Red Bull 6, Mercedes 4, Ferrari 2



PÓDIOS







* Lewis Hamilton - 126º pódio de Carreira. Foi a 67ª vez em P1.





* Sebastian Vettel - 106º pódio de carreira. Iguala o número de pódios de Alain Prost. Passa a ser ex-equo o 3º piloto com mais pódios de sempre, apenas atrás de Hamilton e Schumacher.







* Kimi Raikkonen - 99º Pódio de Carreira, é o 5º piloto com mais pódios de sempre. Foi a 43ª vez em P3, o que é um Record absoluto na F1.





* Kimi Raikkonen faz 5º pódio consecutivo. Iguala o que fez em 2002/2003 e em 2005/2006. E é o melhor registo desde 2007 quando marcou 7 pódios seguidos.







* Mercedes - 168º pódio da história





* Ferrari - 741 e 742º pódios da história



* Motores Mercedes - 436º pódio da história.





* Motores Ferrari - 747º e 748º pódios da história.



* Reino Unido: 657º pódio da história







* Alemanha: 399º pódio na história







*Finlândia - 201º pódios da história



PÓDIOS DE 2018:

Hamilton 9, Raikkonen 8, Vettel 7, Bottas 5, Verstappen 4, Ricciardo 2, Perez 1

Ferrari 15, Mercedes 14, Red Bull 6, Force India 1



PIT STOPS



* GP Hungria - 20 Pitstops



* MELHORES PIT STOPS do GP









* Vitórias em PIT STOPS 2018:

Ricciardo (Red Bull) 3, Ericsson (Sauber) 2, Vettel (Ferrari) 2, Williams 1

Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull);, Stroll (Williams), Leclerc (Sauber), Sirotkin (Williams) todos com 1



Por escuderias:

Red Bull 4, Sauber 3, Ferrari 2, Mercedes 1, Williams 1



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2018 = 306



Pit Stops -> AUS 20 BAH 33 CHI 20 AZE 35 ESP 21 MON 26 CAN 20 FRA 20 AUS 23 ING 28

ALE 40 HUN 20







ULTRAPASSAGENS



* GP da Hungria - 26 ultrapassagens, 18 com recurso a DRS e 0 para o comando de GP.



Totais da Época:





ULTRAPASSAGENS TOT DRS LEAD GP Austrália 15 3 1 GP Bahrain 86 31 1 GP China 79 23 2 GP Azerbaijão 70 22 0 GP Espanha 18 10 0 GP Mónaco 18 2 0 GP Canada 30 4 0 GP França 81 39 0 GP Áustria 71 23 0 GP Inglaterra 63 22 1 GP Alemanha 78 42 1 GP Hungria 26 18 0 GP Bélgica GP Itália GP Singapura GP Rússia GP Japão GP EUA GP México GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 635 239 6









ABANDONOS



* Tivemos 3 abandonos no GP, sendo que 1 deles a resultar de colisão/despiste (Leclerc) e outros 2 de problemas mecânicos (Verstappen Motor e Vandoorne Caixa de Velocidades).





ABANDONOS 2018 TOTAL ACI/DES MECAN. GP Austrália 5 0 5 GP Bahrain 3 0 3 GP China 1 0 1 GP Azerbaijão 7 6 1 GP Espanha 6 3 3 GP Mónaco 3 2 1 GP Canada 3 2 1 GP França 5 2 3 GP Áustria 6 0 6 GP Inglaterra 6 3 3 GP Alemanha 4 1 3 GP Hungria 3 1 2 GP Bélgica GP Itália GP Singapura GP Rússia GP Japão GP EUA GP México GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 52 20 32





* Em 2017 tivemos 94 abandonos (34 por acidente/despiste; 60 por motivos mecânicos). Em 2016 tinham existido 85 abandonos (30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos).









VOLTAS NO COMANDO



* 2 Comandantes do GP da Alemanha, Vettel 14 voltas, Hamilton 56 voltas.



* Hamilton e Vettel comandam Voltas há 12 anos consecutivos. Igualam agora o feito de Alonso entre 2003 e 2014. Melhor que todos estes, só Michael Schumacher com 15 anos consecutivos, de 1992 a 2006.



* Lewis Hamilton comandou GPs por 121 vezes em 219 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.



* Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, são os únicos que lideraram mais de 3000 voltas na história.



VOLTAS LIDERADAS EM 2018:

Vettel 297, Hamilton 232, Ricciardo 90, Bottas 57, Verstappen 54, Raikkonen 17.

Ferrari 314, Mercedes 289, Red Bull 144









OUTROS FACTOS E NÚMEROS:



* Os pilotos na grelha com mais GPs feitos e sem vitória são Nico Hulkenberg com 147GPs, Romain Grosjean 134 e Marcus Ericsson 88.



Mark Webber precisou de 130 GPs para vencer a 1ª corrida., Barrichello 124, Jarno Trulli 117, Jenson Button 113, Nico Rosberg 111, Giancarlo Fisichella 110, Mika Hakkinen 96, Thierry Boutsen 95, Jean Alesi 91, Eddie Irvine 81.



* 109 GPs consecutivos em que apenas 3 escuderias venceram GPs. A Mercedes 71, Red Bull 24 e Ferrari 14. A última vitória fora destas 3 escuderias foi o GP Austrália de 2013 com Kimi Raikkonen, com a Lotus.



Mercedes...



* Mercedes interrompeu na Áustria o registo de 44 GPs consecutivos a pontuar. Ficou como 6a maior sequência na história da F1.



* A Mercedes interrompeu na Áustria uma série de 22 pódios consecutivos, que fica como 4º melhor resultado de sempre, igualando o registo da Ferrari (2003-2005).



* Hamilton interrompeu na Áustria a série de 33 GPs consecutivo a pontuar, que fica como MAIOR SEQUÊNCIA da história da F1. A última vez que Hamilton não tinha antes marcado pontos ou terminar a corrida, tinha sido no GP da Malásia de 2016.



* Hamilton IGUALOU na França o RECORD de 33 GPs consecutivos a terminou corridas. Nick Heidfeld detinha anteriormente a solo o máximo absoluto.



* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das suas 12 épocas de F1



Ferrari...



* Foi a 42ª qualificação consecutiva com Raikkonen a passar à Q3





* Raikkonen chega aos 99 pódios na F1, o seu 5º pódio consecutivo e o melhor registo desde o ano em que foi campeão, em 2007 quando obteve um record pessoal de 7 pódios seguidos..



* Pela 1ª vez desde 2009 (Hungria-Itália) que Raikkonen faz 4 pódios consecutivos



* Raikkonen segue agora com 108 GPs consecutivos desde o seu último triunfo na F1. E já lá vão 28 pódios desde a última vez que subiu ao lugar mais alto.



* Ferrari marca pódios em todas as temporadas desde 1981



Red Bull...



Force India...







* A Force India obteve a sua pior qualificação de conjunto desde o GP da Alemanha de 2010, quando Sutil e Liuzzi estavam na equipa.



McLaren...



* Fernando Alonso marcou o seu 305º GP na F1. Foi o 4º piloto da história a passar a marca dos 300, depois de Rubens Barrichello (323), Michael Schumacher (307) e Jenson Button (306).



* Alonso marca pontos no mundial desde 2003, está a 1 ano de igualar a marca de 17 anos a pontuar, de Jenson Button (2000-2016)



* McLaren está sem vencer há 110 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.



* 110º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997



* 89 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio



Williams...



* O rookie Sergey Sirotkin, é o único piloto que ainda marcou pontos na sua Carreira, até ao momento.



* Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 126 GPs.



Renault...



* Nico Hülkenburg aumentou o Record de 147GPs sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.



Haas...



* A Haas obteve a sua 53ª corrida sem pódios, iguala agora a Zakspeed. Pior só a Catheram e HRT 56, Marussia 73, ATS 89, Ensign 99, Osella 132 e a Minardi recordista absoluta com 340 GPs sem pódios.



Sauber...



Toro Rosso...



