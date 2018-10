Hamilton vence em Suzuka com Sayonara de Vettel ao título

Jorge Alexandre Lopes - Comentador F1 Comentários 07 Out, 2018, 12:57 / atualizado em 07 Out, 2018, 12:58 | Fórmula1



Lewis Hamilton venceu pela 9.ª vez na temporada e deu novo passo importante para a conquista de mais um título. O campeão do mundo dominou de início ao final o GP do Japão e beneficiou de mais uma corrida onde a Ferrari e Vettel, em particular, não teve capacidade para contrariar a superioridade da Mercedes que, pela 3ª corrida consecutiva, acabou com dobradinha.





Hamilton tem agora 67 pontos de vantagem e em caso de vitória no próximo GP dos EUA (e Vettel não seja 2.º), em Austin, Texas, o inglês pode tornar-se de novo Campeão do mundo. A previsão fica mais fácil, se pensarmos que Hamilton tem dominado a maioria dos GP dos EUA em Austin, desde 2012. Vettel acrescentou mais dificuldades à sua corrida que já se avizinhava difícil.







Ao tentar ultrapassar Max Verstappen e subir ao 3.º lugar final, ambos os pilotos se tocaram e Vettel acabou com pião, o que o fez descer ao 19.º da geral. Vettel mergulhou para o interior, Verstappen defendeu e fechou.



Daí recuperou até ao 6.º lugar final, mas a história da sua corrida ficou aí definida. O alemão defendeu o seu ataque a Verstappen e, conformado, julga que é um incidente de corrida e que a sua obrigação era atacar ali, na curva Spoon, não esperar.





Vettel até que começou bem a prova, passando vários pilotos na primeira volta, até se colocar em 4.º lugar beneficiando até de ultrapassagem ao colega de equipa Raikkonen que, momentos antes, já se tinha envolvido num toque com Verstappen.



O holandês tinha sido penalizado em cinco segundos pelo incidente e aí reside a maior critica a Vettel. O alemão, sendo informado da penalização ao homem da Red Bull, sabia que não precisava de passá-lo "no braço". Mas não foi paciente, porque paciência é o que hoje falta à Ferrari, tão desesperada que está de resultados positivos.



Outro incidente do início de corrida envolveu Charles Leclerc no Sauber e Kevin Magnussen no Haas. O dinamarquês viu o pneu furado e uma longa volta de regresso às boxes, perdendo muitas posições. Leclerc abandonaria a prova mais à frente, com outros problemas que o levaram a sair de pista.







Magnussen não rodou muito mais com o chassis danificado pelo embate. Se a vitória de Hamilton foi tranquila, já Bottas teve no final de prova de resistir ao ataque do Red Bull de Verstappen.



O holandês, que nos dois últimos anos tinha sido 2.º classificado em Suzuka, tentou o ataque nas últimas voltas. Com problemas de desgaste e baixa temperatura dos pneus do seu Mercedes após um período breve de SafetyCar virtual, o finlandês chegou mesmo a cometer um erro na chicane da pista japonesa, mas resistiu até final para carimbar a dobradinha.



Verstappen sobreviveu à sua penalização de cinco segundos, servida no pitstop, que fez para alcançar mais um pódio, o 3.º consecutivo em Suzuka. O piloto do dia, além de Hamilton, pode considerar-se ter sido Daniel Ricciardo.



Saído de 15.º na grelha, o australiano virou a frustração de sábado na qualificação e galgou 11 posições numa corrida extraordinária.





Só depois vieram os Ferrari, de Raikkonen e Vettel. Se a história de Vettel ficou antes contada, já Raikkonen confirmou a incapacidade da Ferrari se conseguir bater em Suzuka sequer com os Red Bull. Uma equipa que perdeu a competitividade do início da época e que está completamente encostada às cordas.



Sergio Perez com o Force India terminou por ser o 7.º colocado, batendo o Haas de Romain Grosjean, o outro Force India de Esteban Ocon, e o Renault de Carlos Sainz, que terminaram também nos pontos. Por um pouco que Pierra Gasly, fechando na 11.ª posição não conseguiu dar à Honda em casa o seu primeiro ponto desde 2006.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP JAPÃO







No mundial, Hamilton tem agora 331 pontos, mais 67 do que Vettel, com 264. Faltam oito pontos de diferença superior na saída do GP dos EUA, para que Hamilton seja campeão.



Ou seja, vencendo em Austin, com Vettel a terminar em 3.º lugar, faz de Hamilton Penta Campeão do Mundo.



Atrás, na geral, Bottas tem 207 pontos, Raikkonen 196, Verstappen 173, Ricciardo 146, Perez,

Magnussen, Hulkenberg todos com 53 pontos. Nos construtores, a Mercedes tem 538 pontos, a Ferrari 460, Red Bull 319, Renault 92 e Haas 84.





