Lewis Hamilton regressa às vitórias na Hungria

Hamilton, que largou da segunda posição, chegou ao primeiro lugar na 67.ª das 70 voltas da corrida no circuito de Hungaroring, ultrapassando o holandês Max Verstappen (Red Bull), que partira da `pole position` e liderava desde o início.

O campeão do mundo garantiu, assim, a 81.ª vitória da carreira, com 17,796 segundos de vantagem para o piloto holandês, que se aproximou do segundo lugar do campeonato, do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi apenas oitavo.

Sebastian Vettel (Ferrari) foi o terceiro classificado, já a mais de um minuto do vencedor.

No campeonato, Lewis Hamilton alargou a vantagem, tendo agora 250 pontos, contra os 192 de Bottas e os 181 de Verstappen, que ainda somou um ponto extra por ter conseguido a melhor volta da corrida, com 1.17,183 minutos, batendo o recorde do circuito de Hungaroring, fixado em 2004 pelo alemão Michael Schumacher.