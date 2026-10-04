Fórmula1
Max Verstappen vence GP do Bahrain de Fórmula 1
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, 16.ª ronda da temporada, disputado no circuito de Sepang, na Malásia.
Verstappen, que não vencia desde Abu Dhabi em 2025, bateu o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), por 2,307 segundos, com o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) em terceiro, a 4,919.
Com estes resultados e a desistência do britânico George Russell (Mercedes) a cinco voltas do final com problemas de motor, Antonelli reforçou o comando do Mundial, tendo, agora, 84 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa.