Na Hungria, Hamilton faz pole à chuva

Comentários 28 Jul, 2018, 16:42 / atualizado em 28 Jul, 2018, 16:59 | Fórmula1





Lewis Hamilton guardou o melhor para o fim, na conquista da uma emocinante qualificação do GP da Hungria, onde alcançou a sua 77ª pole position de carreira.







A sessão foi marcada de modo quase ininterrupto pela chuva, o que ajudou claramente a Mercedes que em seco nunca tinha conseguido ritmo igual ao da Ferrari.



Bernadett Szabo







Hamilton aguardou o momento onde, apesar de sempre molhada, a pista permitiu uma oportunidade para pressionar sem cometer erros, na última tentativa para garantir o melhor crono na Q3. Aí os dois Mercedes conseguiram garantir o melhor registo, com Hamilton a bater Valtteri Bottas 260 milésimas.







Os Ferrari não foram tão competentes nestas condições e Sebastian Vettel ficou mesmo atrás de Kimi Raikkonen, que por momentos no início da Q3 conseguiu liderar com o melhor crono.



Bernadett Szabo





Carlos Sainz aproveitando a oportunidade no miolo da fase decisiva de qualificação, chegou a estar em 3º mas terminou no 5º lugar, que iguala a sua melhor posição de grelha de carreira, obtida em 2015 com a Toro Rosso em Barcelona.











Outro destaque da Qualificação, vai para a Toro Rosso que tirando partido da chuva, colocou os seus dois pilotos no Top 10.



Perre Gasly, foi o 6º colocado e Brendon Hartley foi o 8º, ensanduichando pelo meio o holandês Max Verstappen no Red Bull, que ficou a 4 décimas do crono do francês da equipa "junior".











No Top 10 ainda, os HaasF1 de Kevin Magnussen e Romain Grosjean.





Pela negativa, Daniel Ricciardo no Red Bull que foi apanhado em falso no momento em que a pista na Q2 permitia andar mais rápido. No momento em que fazia a sua volta rápida, teve de tirar o pé, pois apanhou na frente o spray do Williams de Lance Stroll. Quando iniciou a volta seguinte, as condições pioraram. Sai apenas de 12º, atrás de ALonso, o melhor dos McLaren em 11º.







Lisi Niesner







Dia para esquecer para os Force India que financeiramente está a passar um mau momento. Em pista a história fica marcada pelo pior.



Esteban Ocon e Sergio Perez foram eliminados logo no primeiro segmento de Sutil e Liuzzi na época.





Com Hamilton a liderar o mundial por 17 pontos, depois do erro de Vettel na última semana em Hockenheim, é certo que o duelo está prometido amanhã para o Hungaroring. Em seco a Ferrari está mais à vontade em pista e para domingo a chuva não está nos radares. A equipa alemã terá de perceber como diminuir a instabilidade traseira dos carros sentida nos treinos livres, que inclusivamente levou a despistes no treino livre da manhã de sábado. A Mercedes tem vantagem de pista por largar na frente. A saída será essencial para a dimensão tática da corrida, numa pista onde ultrapassar é muito difícil.





QUALIFICAÇÃO GP HUNGRIA F1