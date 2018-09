Na Rússia, Hamilton: "Ordem para vencer"

Jorge Alexandre Lopes - comentador F1 Comentários 30 Set, 2018, 16:41 / atualizado em 30 Set, 2018, 16:44 | Fórmula1

Lewis Hamilton está mais perto do seu 5º título mundial, ao triunfar pela 8ª vez na temporada e pela 3ª vez consecutiva no campeonato, deixando agora Vettel a 50 pontos de diferença na classificação.







Foi a 70ª vitória de Hamilton na F1, a 8ª do ano e a 3ª vez em Sochi.







Este é, porém, um triunfo amargo para o piloto inglês e para a equipa Mercedes, do ponto de vista de imagem pública.





De novo o tema que no passado atingiu outras escuderias. As ordens de equipa a obrigarem que o segundo piloto dê posição ao homem que está na luta pelo título.







Hamilton foi ajudado por Valtteri Bottas, que liderou desde o início da corrida mas que na 25ª volta recebeu ordem da box para deixar passar Lewis para o comando.







Maxim Shemetov







Antes tinham acontecido os pitstops para a maioria dos pilotos que tinham largado com pneus ultra ou hipermacios no início da corrida. Em relação aos primeiros lugares, Vettel que largou de 3º na grelha e seguia atrás de Bottas e Hamilton, conseguiu na boxe fazer o chamado undercut ao líder do campeonato e rival. Vettel veio por momentos para o 2º lugar, ganhando posição a Hamilton.









O inglês rapidamente respondeu em pista e mostrou o quanto as últimas evoluções técnicas deram vantagem clara à Mercedes em relação à equipa italiana. Hamilton mergulhou sobre Vettel e facilmente passou de novo para a frente do rival. Primeiro Hamilton atacou pelo interior da 2ª curva, mas Vettel, da Ferrari, bloqueou o ataque, mas na curva seguinte Hamilton colocou-se por fora e concretizou a passagem, sem que Vettel tivesse resposta. (clickar na foto e ver a ultrapassagem)





A questão que se pode colocar para o desporto é se, com tal vantagem no campeonato e a 5 corridas do final, teria sido necessário a partir daí a Mercedes obrigar Bottas a dar passagem a Hamilton.







Mas a equipa preocupada ainda com Vettel, alegou uma bolha no pneu traseiro esquerdo do carro de Hamilton, para justificar por segurança a troca entre os seus pilotos.







Lewis Hamilton admitiu que Valtteri Bottas mereceu ganhar o GP da Rússia, mas que a equipa é obcecada por vencer os campeonatos e não pensa senão nos objectivos de campeonato em primeiro lugar.







O campeão referiu que de todas as vitórias que teve, esta é aquela que menos conforto lhe dá. "Pilotos existem para ganhar, não para deixar outros passar!" referiu no final o campeão do mundo.







Momento em que Bottas dá passagem a Hamilton -





Bottas compreensivelmente desanimado referiu: "Entendo a equipa, mas é um dia difícil."







Na prática parece que Bottas entendeu, mas não engoliu a forma como lhe foi vendida a ideia de dar passagem a Hamilton. Na prática pareceu que estava sempre à espera de Hamilton lhe devolver a vitória na última volta, controlada que estava a posição de Vettel.





Com as 3 posições de pódio definidas para Hamilton, Bottas e Vettel, a Ferrari não teve dificuldades em colocar o seu outro carro, para Raikkonen, no 4º lugar.







No dia do seu 21º aniversário, Max Verstappen fez uma corrida fantástica.



Saindo da 8ª fila, devido à troca do motor dos Red Bull, Verstappen ganhou nas primeiras 5 voltas de prova, 9 posições subindo até ao 7º lugar. E pouco depois foi buscar mesmo Charles Leclerc que era o 5º colocado na corrida.









O composto macio com que largou para a prova permitiu-lhe ainda 24 voltas no comando do GP da Rússia, pois beneficiou da ida mais cedo para o pit stop, de todos os outros pilotos. Após o seu próprio pitstop, o holandês acabou num justo 5º lugar, o seu objectivo inicial considerando a posição de partida.







Maxim Shemetov







Já o outro Red Bull, de Daniel Ricciardo terminou em 6º, também a partir da cauda do pelotão. A sua corrida foi porém bem mais difícil, devido ao impacto que teve com um detrito de pista no início da corrida, que lhe tirou muito apoio aerodinâmico no carro.









Charles Leclerc foi o 7º no final, com o Sauber. O futuro piloto da Ferrari em 2019, teve uma tremenda ultrapassagem a Kevin Magnussen no início da corrida. Por fora numa longa esquerda de Sochi. A partir daí manteve todos os pilotos da sua "guerra" atrás de si, apenas não resistindo pela competitividade diferente aos dois Red Bull.









O Haas de Magnussen terminou em 8º, com os dois Force India de Esteban Ocon e Sergio Perez a fecharem as posições nos pontos.







As duas únicas desistências da corrida foram para os pilotos da Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly, que sofreram problemas com os travões logo no início da prova.







CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DA RÚSSIA











A Fórmula 1 vai para Suzuka já no próximo fim de semana, o GP do Japão. Aí a Mercedes pode dar a machadada final nas contas e esperanças de campeonato para Vettel e a Ferrari. Mesmo que Vettel vença todas as corridas até o final do ano, Hamilton só terá que terminar em segundo uma vez e terceiro quatro vezes para garantir o título.







Até lá o Mundial de Pilotos tem Hamilton com 306 pontos, Vettel 256, Bottas189, Raikkonen 186, Verstappen 158, Ricciardo 134, Magnussen 53, Hulkenberg 53, Alonso 50. Nos Construtores a Mercedes tem 495 pontos, a Ferrari 442, RedBull 292 e Renault 91.







Maxim Shemetov