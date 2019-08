Piloto francês Anthoine Hubert morreu vítima de acidente em prova de fórmula 2

Lusa Comentários 31 Ago, 2019, 18:59 | Fórmula1

O acidente verificou-se na segunda volta da prova e envolveu ainda o o japonês Marino Sato e o norte-americano Juan Manuel Correa, tendo este último sido transportado para o hospital vítima de fraturas nas pernas.

A prova de fórmula 2 disputava-se no âmbito do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, 13.ª prova do campeonato do mundo e que decorre este fim de semana no circuito de Spa-Francorchamps.