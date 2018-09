Pole de Bottas na Rússia

Jorge Alexandre Lopes - comentador F1 Comentários 29 Set, 2018, 16:06 / atualizado em 29 Set, 2018, 16:14 | Fórmula1

Bottas foi superior a Hamilton e a todos os restantes pilotos para obter aquela que é a sua 2ª pole da temporada, após o GP da Áustria e a 6ª pole de carreira, igualando as marcas de carreira de Phil Hill, Emerson Fittipaldi, Jean Pierre Jabouille, Alan Jones, Carlos Reutemann e Ralf Schumacher.



É também a 96ª pole da história da Mercedes, a 56ª vez de sempre, 5ª do ano e 3ª consecutiva onde os 2 carros da escuderia alemã largam da 1ª fila da grelha.

A decisão da pole na Q3 foi apenas entre os dois carros da Mercedes, sem concorrência à altura. Na 1ª saída, Bottas bateu Hamilton por 4 milésimos, uma diferença a 60 cm na linha de meta após uma volta lançada. Mas na definitiva saída, para decidir a pole, o finlandês dominou ainda mais para marcar 1.31.387s que passa a constar como novo record da pista russa. Bottas subiu a diferença para Hamilton em 145 milésimas de segundo, com o inglês a cometer erros no sector intermédio, enquanto o finlandês foi aí perfeito.











A vida para a Ferrari vai difícil. Depois de perder pontos importantes em Monza e em Marina Bay, à espera de um milagre, Vettel e Raikkonen repartem a 2ª fila de grelha. As evoluções mais recentes no carro de Maranello não foram eficazes em termos aerodinâmicos e na corrida, mesmo no limite da sua consistência, a Ferrari vai ter de esperar por algo mais para a corrida lhe cair nas mãos e o sonho ser recuperado.







A Red Bull mudou os motores dos seus carros. Com isso Ricciardo e Verstappen vão largar da cauda da grelha de partida. Para poupar pneus e e motor, a escuderia prescindiu disputar a Q2. A ambos os pilotos está reservada uma corrida de recuperação, sendo a chegada ao 5º lugar o seu objectivo mais expectável.







Felizes na qualificação com a ausência dos Red Bull, a Haas e a Sauber. Ou melhor escrevendo, Magnussen e Leclerc que ficaram com bons registos. Magnussen com o carro da Haas (com quem ontem viu confirmada posição em 2019), larga da 3ª fila com o 5º tempo, ao lado do Force India de Esteban Ocon, no 6º lugar. O francês parece ter perdido mesmo chance de encontrar lugar no pelotão do próximo ano, mas continua a bater frequentemente quase todo o pelotão, incluindo o seu colega de equipa, Sergio Perez.







Com lugar garantido ao lado de Vettel na Ferrari no próximo ano, Charles Leclerc voltou a confirmar o valor. 7º lugar na grelha iguala o seu melhor lugar de largada para um GP. Ele larga na frente dos segundos carros da Force India (Perez), Haas (Grosjean) e Sauber (Ericsson).

Para quem não assistiu à qualificação pode perguntar-se por onde andou a Renault. Se na qualificação a escuderia francesa teria certamente colocado um ou ambos os pilotos no Top10 , o certo é que a equipa francesa decidiu abdicar de sair para a pista na Q2.











Garantiu pela penalização de 5 pilotos com novos motores (Ricciardo, Verstappen, Gasly, Hartley e Alonso) que começa a corrida na 11ª e a 12ª posições de grelha, mas poupou-lhes jogos novos em folha, para a corrida, podendo escolher taticamente a partir da 6ª fila da grelha, o composto com que saem para a corrida, enquanto à sua frente Haas, Sauber e Force India vão iniciar a prova com pneus hipermacios usados na Q2. Caso a Renault coloque para Sainz e Hulkenberg ultramacios ou macios, dará vantagem tática perante a concorrência direta.







QUALIFICAÇÃO GP DA RÚSSIA





*Red Bull, Toro Rosso e Alonso trocaram motores para o GP d aRússia e sairão das últimas posições da grelha.