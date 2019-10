Qualificações do Grande Prémio de F1 em Suzuka adiadas para domingo devido a tufão

Lusa Comentários 11 Out, 2019, 09:02 | Fórmula1

Este reagendamento, no entanto, permanece condicionado às condições meteorológicas na manhã de domingo, com o início da corrida a continuar programado para as 14:10 (06:10 em Lisboa).



"Devido ao impacto previsto do tufão Hagibis, a Mobilityland [promotora do Grande Prémio] e a Federação Automobilística do Japão decidiram cancelar todas as atividades programadas para sábado, 12 de outubro", explicou hoje a organização em comunicado.



"A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 apoiam esta decisão, no interesse da segurança de espetadores, competidores e todos no circuito de Suzuka", pode ler-se na mesma nota.



O Hagibis causou igualmente o cancelamento de centenas de voos domésticos programados para sábado, bem como de ligações ferroviárias de alta velocidade e de outras linhas locais e regionais.



O tufão, considerado um dos mais fortes desta temporada no Pacífico, deverá aproximar-se da metade sudoeste do arquipélago japonês durante o dia de hoje e seguirá em direção ao centro e nordeste do país durante o fim de semana, de acordo com o Agência Meteorológica do Japão (AMJ).



O Hagibis foi classificado como "muito forte", a segunda categoria de maior intensidade da AMJ e, ao atravessar o território japonês, deverá causar chuvas torrenciais, rajadas de vento até 252 quilómetros por hora e ondas com mais de 10 metros de altura em alguns pontos da costa, de acordo com as previsões das autoridades nipónicas.



O Governo japonês convocou uma reunião de emergência para tomar as medidas preventivas necessárias e recomendou que os cidadãos do centro, sul e oeste do país evitassem deslocar-se durante o fim de semana por razões de segurança.