Valtteri Bottas conquista primeira "pole position" do ano

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2019, 09:48 / atualizado em 13 Abr, 2019, 09:48 | Fórmula1

Bottas, líder do campeonato à partida desta terceira ronda com um ponto de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão em título, bateu o seu companheiro de equipa por 0,023 segundos.







"Não foi uma volta tão boa como queria mas foi boa e permitiu-me ficar com a 'pole'", comentou Valtteri Bottas, no final.



Ferrari e os outros



Em três qualificações já disputadas, é a segunda vez que a equipa germânica garante os dois lugares da primeira linha.Bottas e Hamilton fizeram uma terceira e decisiva fase de qualificação (Q3) muito próximos, com uma diferença de 0,007 segundos antes da derradeira tentativa.No entanto, o pentacampeão britânico não conseguiu melhorar o seu registo na última volta lançada, ao contrário do finlandês, que garantiu a sétima "pole" da carreira, primeira de 2019.Já Lewis Hamilton enalteceu o "bom trabalho" do companheiro de equipa, confessando ter tido "que lutar com o carro ao longo de todo o fim de semana", pelo que "ainda há muito trabalho a fazer" até à corrida deste domingo.O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) bateu o seu companheiro de equipa, o jovem monegasco Charles Leclerc, por 0,017 segundos, numa segunda linha da grelha inteiramente da Ferrari.Contudo, os dois pilotos da equipa italiana ficaram já a mais de três décimas de segundo dos dois Mercedes. "Parece que temos vantagem nas retas, vamos ver o que conseguimos fazer na corrida", apontou Vettel.O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o quinto, depois de ter falhado o início da última volta lançada por ter demorado demasiado tempo na saída das boxes. Terminou a 0,542 segundos de Bottas.O francês Pierre Gasly (Red Bull) foi o sexto, mas já a 1,383 segundos do mais rápido.O dia ficou ainda marcado pelo violento despiste do tailandês Alexander Albion (Toro Rosso), que chocou contra o muro delimitador do circuito na última sessão de treinos livres, antes da qualificação, e deixou o seu monolugar bastante danificado, ainda que sem consequências físicas para o piloto.O GP da China de Fórmula 1 é a terceira corrida do Mundial de 2019, milésima da história do campeonato, que nesta altura é liderado por Valtteri Bottas (44), com um ponto de vantagem sobre Lewis Hamilton (43).