Vettel ganha em Silverstone

08 Jul, 2018

Vettel iguala as vitórias de Alain Prost | Andrew Yates





Sebastian Vettel triunfou um dos mais extraordinários duelos da época, em Silverstone, palco do GP de Inglaterra. Uma vitória na casa do seu rival Lewis Hamilton, também ele numa notável exibição embora frustrante por não alcançar o triunfo.









A vitória de Vettel foi construída a partir de um arranque magistral onde bateu Lewis e assumiu a frente de corrida. Ele prescindiu dessa vantagem quando numa situação de Safety Car rumou uma segunda vez à boxe para colocar um jogo de de pneus final, mais novo e macio que o então líder Valtteri Bottas mas sentado sobre um composto mais gasto e duro, que não lhe dava chance de resistir ao ataque final do alemão para recuperar a frente e com essa vitória, a 51ª de carreira, igualar o número de triunfos de Alain Prost na Fórmula 1.







Mas a tarde começou de modo dramático logo na 1ª volta para Hamilton. Não só perdeu o comando no arranque e a 2ª posição também para o colega de equipa, Valtteri Bottas, foi na 3ª curva que o pior aconteceu.





Raikkonen meteu o seu carro por dentro mas houve um toque entre pneus dos 2 carros. Hamilton girou e saiu pela escapatória regressando à pista em último lugar do pelotão. (click na foto abaixo e veja o incidente)









Raikkonen, que assumiu a culpa do incidente, foi penalizado em 10 segundos na corrida quando sofreu um Stop&Go na altura do seu 1º pit stop e foram-lhe averbados também 2 pontos de penalização na sua carta desportiva.







A partir desse momento foi galgar lugares, volta após volta, beneficiando ainda de uma dupla situação de safety car para encostar de novo aos homens da frente.













A dupla situação de SafetyCar ocorreu quando o Sauber de Marcus Ericsson teve uma saída forte de pista em Abbey a mais de 200 Kms/h. E logo depois Grosjean e Sainz também se envolveram num incidente que deixou a ambos de fora.





Já com um pit stop feito mas com pneus do composto médio colocados, a Red Bull e a Ferrari viram aqui uma oportunidade para regressar à boxe para novo pitstop e colocação de pneus novos mais macios que permitisse no final um andamento mais forte.



Mas a Mercedes não o fez. Manteve os seus dois homens em pista com melhor posição, mas com compostos mais lentos e gastos.











Se no passado a Mercedes cometeu erros estratégicos que já custaram pontos a si e aos seus pilotos, desta vez não tinha na verdade alternativa. A equipa não tinha compostos macios disponíveis para dar aos seus pilotos, já os tinha usado a todos nas anteriores sessões do fim-de-semana e porque optou por ser mais conservadora quando solicitou o número de pneus mais macios à FIA para esta corrida. Se houve erro foi na estratégia de pneus pedidos há meses para este GP, mas hoje perante as circunstâncias estava de mãos e pernas atadas.







Bottas enfrentou então as últimas 10 voltas no comando, à frente de Vettel, com Hamilton atrás em 3º, na frente de Verstappen, Raikkonen e Ricciardo.







E para Hamilton as coisas nem foram mal, pois na realidade ele resistiu a quem estava atrás de si, beneficiando ainda de Bottas ter implodido nos seus pneus gastos.





O finlandês defendeu-se por duas vezes em Brooklands mas na 3ª tentativa a 6 voltas do fim, apanhou de surpresa o homem da Mercedes que não defendeu como poderia. (veja a ultrapassagem, clickando na foto abaixo)





Hamilton subiu a 2º lugar e Raikkonen fez um fortíssimo ataque passando Verstappen no braço e também Bottas para fechar no 3º lugar num duplo pódio Ferrari em Silverstone que não acontecia desde 2004 quando Schumacher venceu e Barrichello foi 3º classificado.





Hamilton fez limitação de danos pontuais no mundial, está agora a 8 pontos de Vettel no campeonato. Mas deixou no final um travo de crítica à Ferrari, tal como o chefe de equipa Toto Wolff. "Táticas interessantes, eu diria deste lado, mas faremos o possível para combatê-los e melhorar nas próximas corridas ", disse.









A frustração era grande, até porque é a 2ª vez em 3 corridas que os homens da Mercedes são tocados por pilotos da Ferrari. Vettel e Raikkonen receberam penalizações em tempo nos incidentes mas a Mercedes é que perdeu pontos no campeonato,defende a aramada Mercedes.







Ricciardo herdou essa posição, Nico Hulkenberg com o Renault fechou em 6º, depois de largar de 11º para a corrida, Esteban Ocon no Force India foi 7º, Fernando Alonso levou o McLaren em casa ao 8º lugar, vindo de 13º na partida.







CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DE INGLATERRA









Agora Vettel tem 171 pontos, Hamilton 163, Raikkonen 116, Ricciardo 106, Bottas 104, Verstappen 93, Hulkenberg 42 e Alonso 40. Nos construtores a Ferrari comanda com 287 pontos, a Mercedes tem 267, Red Bull 199, Renault 70, Haas 51, McLaren e Force India têm 48.







A F1 teve uma sequência de 3 fins-de-semana seguidos de corridas. O campeonato está em aberto mas a Ferrari assumiu a frente. Agora teremos uma bereve pausa mas logo no final do mês mais 2 seguidos. Alemanha e Hungria vêm já aí.







Verstappen que se envolveu com Raikkonen mais atrás num duelo pelo 4º lugar, acabou nos últios momentos por abandonar. Um erro e um pião deixou-o fora do grupo da frente de corrida quando era 5º colocado. Mas um problema com o pedal de travão preso levou-o ao abandono.