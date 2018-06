Vettel Pole em Montreal

Comentários 09 Jun, 2018, 20:38 / atualizado em 09 Jun, 2018, 20:57 | Fórmula1





Sebastian Vettel conquistou a sua 54ª pole position de carreira, a 4ª pole também em Montreal onde não via esta posição desde 2011.Vettel não conseguiu na sexta-feira ter o ritmo desejado e apenas na qualificação ficou claro que os Red Bull e Verstappen não iam acabar como dominadores dos treinos em Montreal.







A marca de 1.10.764 marca um novo recorde para a pista canadiana, batendo Valtteri Bottas por quase 0.1s, alinhando o finlandês da Mercedes também na primeira fila da Grelha, na frente de Lewis Hamilton que até este ano tem sido um Pápa-Poles em Montreal.









Na 3ª fila estão Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo.





Na cauda da grelha destaque negativo para os Williams, uma vez mais a arrastarem-se. Stroll, aa fazer o seu GP em casa, parte da penultima fila ao lado do colega de equipa Sirotkin. Na última fila Ericsson que bateu no muro da pista ainda na Q1 e Romain Grosjean, que tem acumulado incidentes na época e desta vez, não por culpa própria, viu o motor Ferrari do seu Haas explodir no momento em que saia para a pista no início da qualificação.





Cronos de Qualificação GP do Canada



















A segunda fila tem Max Verstappen em 3º lugar, obtendo na sua derradeira volta o crono de 1.10.937s que desalojou por 59 milésimas da posição, Lewis Hamilton, que sai apenas no 4º lugar.O Top 10, sem surpresa, foram ocupados também pelos 2 Renault e os 2 Force India.Nos Renaults, Nico hulkenberg foi 7º e Carlos Sainz terminou em 9º, enquanto nos Force India, Ocon foi 8º e Perez acabou em 10º. O duelo pelos pontos entre esta batalha de meio de pelotão vai ser frenética amanhã em Montreal.Na 2ª fase qualificação ficaram pelo caminho os dois McLaren de Alonso e Vandoorne. Dificuldades para os carros britânica no Canadá. Alonso que comemora 300 GPs de carreira este fim-de-semana, terá uma missão difícil no domingo.