Vettel vence em Montreal e assume liderança do Mundial

Vettel dominou a qualificação e a corrida em Montreal para concretizar um triunfo que o faz regressar ao comando do campeonato e tornar-se o 4º piloto da história a vencer pelo menos 50 GPs.





Sebastian Vettel conseguiu de resto trazer a Ferrari para o palco dos triunfos em Montreal, pista com o nome do Ferrarista Gilles Villeneuve, algo que não acontecia há 14 anos, quando Michael Schumacher tinha vencido em 2004.



O piloto alemão conservou o comando no arranque e desde então não mais cedeu, confortável para resistir fácil e com avanço no controlo da prova, esrperando até ao momento em que a Mercedes mandou Valtteri Bottas para o PitStop. Evitando assim qualquer chance de ser surpreendida, a Ferrari concretizou a paragem para mudança de pneus no Ferrari do líder na volta seguinte e a diferença foi orbitando sempre entre os 4 e os 6 segundos até ao final.







Bottas foi o sólido 2º classificado no final, marcando pontos importantes para garantir melhores condições de continuidade na equipa, quando se começa a discutir o futuro.







Uma das vitórias da escuderia foi em 2014 com Daniel Ricciardo que terminou desta feita em 4ª lugar resistindo no final à forte pressão de Lewis Hamilton.







Hamilton passou a primeira parte de corrida com problemas de regrigeração do seu motor, o que provocou a um défice de performance que limitou a sua corrida. Depois do pitstop, quando foi possível realizar a alteração que acabou com o problema, Hamilton mostrou-se mais rápido mas já não deu para mais do que fazer uma limitação de danos. É que depois de Ricciardo ter feito o seu PitStop passou para a frente de Hamilton e apesar de tudo, não mais conseguiu recuperar a posição.





A corrida foi neutralizada logo na 1ª volta depois de um incidente a envolver o Toro Rosso de Brendon Hartley e o Williams do canadiano Lance Stroll que pouco conseguiu aproveitar a experiência de correr o "seu GP". Uma colisão aparatosa, com Stroll a sentir um furo e a perder o controlo do carro para ensanduichar o Toro Rosso de Hartley à esquerda sobre o muro.

Fernando Alonso tornou-se o 4º piloto da história a fazer o 300º GP. Mas a corrida não terminou para o espanhol, com o motor Renault a ceder e a deixar furioso o bicampeão mundial.

No mundial, Vettel veio de uma desvantagem de 14 pontos para uma vantagem de 1 ponto agora sobre Hamilton. A Ferrari diminuiu a diferença para a Mercedes agora só para os 17 pontos.







Vettel tem 121 pontos, Hamilton 120, Bottas 86, Ricciardo 84, Raikkonen 68, Verstappen 50, Alonso e Hulkenberg 32. Nas escuderias, Mercedes 206 pontos, Ferrari 189, Red Bull 134, Renault 56, McLaren 40.





















Max Verstappen, no Red Bull, completou o pódio,dando à Red Bull pela 6ª vez no Canadá presença na festa do champagne.Kimi Raikkonen fez a par de Vettel e Bottas um primeiro turno mais longo. Mas ao contrário dos outros, Kimi perdeu com a opção mais longa inicial e acabbou por fechar em 6º lugar a corrida.Nico Hulkenberg foi o melhor dos demais, seguido do outro Renault de Carlos Sainz, que sobreviveu ao contato com Sergio Perez no Force India, logo no início da corrida. Esteban Ocon foi 9º no final, sendo apenas a 3ª vez este ano que termina nos pontos. O monegasco Charles Leclerc marcou 1 ponto, fechando no Top10 pela 3ª vez nas últimas 4 corridas.