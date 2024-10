1.º de Agosto vence e sobe a segundo do Girabola

Calebi, aos 45 minutos, Mabilson, aos 79, e Moisés, aos 88, marcaram os golos do 1.º de Agosto, enquanto Polaco, aos 23, reduziu para o Sagrada Esperança.O Santa Rita de Cássia, por seu turno, empatou 1-1 na receção ao Bravos do Maquis, com os visitantes a marcarem, aos 45, por Edmilson, enquanto os anfitriões restabeleceram a igualdade, aos 82, com um golo de Ary Chato.No outro jogo, o Desportivo da Lunda Sul e o Desportivo da Huila empataram 0-0.Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera os melhores marcadores do Girabola, com nove golos.