1.º de Agosto vence Recreativo do Libolo e partilha liderança do Girabola

O 1.º de Agosto venceu hoje o Recreativo do Libolo por 2-0, em Luanda, e igualou o Wiliete de Benguela na liderança do campeonato angolano de futebol, com seis pontos, em jogo da segunda jornada.

Em jogo disputado no Estádio 22 de Junho, os golos foram marcados por Calebi, aos 45 minutos, e António, aos 85.



Os jogos entre o Isaac de Benguela e o Petro de Luanda, Sagrada Esperança e Santa Rita de Cássia, Desportivo da Lunda Sul, diante do Luanda City e São Salvador do Zaire frente ao Bravos do Maquis foram adiados, devido ao envolvimento de quatro, das oito equipas, nas competições africanas.



Kaporal (Wiliete de Benguela) lidera os melhores marcadores do Girabola, com seis golos.