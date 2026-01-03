A primeira vitória da época para os `wolves`





(Com Lusa)

Os ‘wolves’ fizeram a festa no Molineux Stadium, com um triunfo que não os retira do 20.º e último lugar, mas que serve como uma lufada de esperança, depois de um percurso com 16 derrotas e três empates.A equipa, que não contou com os lesionados Rodrigo Gomes e Toti, viu sair o treinador luso Vítor Pereira no início de novembro, face aos maus resultados e, desde então, com o galês Rob Edwards, tinha conseguido apenas um empate e oito derrotas.Os ‘wolves’ conseguiram ser superiores a um West Ham que também está em zona de descida (18.º), num jogo em que o luso-guineense Mateus Mane, internacional jovem por Inglaterra, foi determinante.Tudo correu de feição para a equipa da casa, primeiro com um golo de Jhon Arias, logo aos quatro minutos, e, depois, com a exibição de Mateus Mane, ao sofrer a falta para um penálti convertido por Hwang Hee-Chan, aos 31, e a apontar o terceiro, aos 41.No lado dos ‘hammers’, Nuno Espírito Santo foi impotente para o desempenho na primeira parte da sua equipa, que, com Mateus Fernandes a titular, praticamente não ameaçou a baliza do guarda-redes internacional luso José Sá.Em outro jogo da tarde, o também ‘aflito’ Burnley, com Florentino a titular, perdeu na visita ao Brighton (2-0), com os ‘seagulls’ a marcarem por Rutter (29) e Ayari (47) e a subirem ao oitavo lugar, mas à espera da entrada em campo de Everton, Brentford (a um ponto), Crystal Palace, Fulham, Tottenham e Newcastle (a dois).A 20.ª ronda da Premier League prossegue ainda hoje, com a visita do líder Arsenal ao Bournemouth (15.º).