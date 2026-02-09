Futebol Internacional
Abel Ferreira vence Corinthians e apura-se para fase a eliminar do Paulistão
O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu no domingo à noite o dérbi em casa do Corinthians (1-0) e apurou-se, a uma jornada do final da fase de liga, para os quartos de final do campeonato paulista de futebol.
O ‘verdão’ garantiu o triunfo com um golo do argentino Jose Lopez, a aproveitar uma sobra do guarda-redes, aos 84 minutos, num jogo em que o Corinthians esteve melhor e falhou uma grande penalidade, aos 38.
O internacional neerlandês Memphis Depay escorregou no momento do remate, com a bola a sair ao lado, num lance que foi antecedido de uma situação em que Andreas Pereira, sem que o árbitro ou o videoárbitro vissem, tentou provocar danos na marca de penálti.
Antes, o melhor lance do Palmeiras aconteceu com um atraso e perda de bola do defesa do Corinthians, que deixou Luighi isolado na cara o golo, mas sem conseguir marcar, o que levou o árbitro a expulsar o treinador português, por protestos de alegada falta.
Com este resultado, em jogo da sétima e penúltima jornada da fase de liga, o Palmeiras é segundo, com 15 pontos, inalcançáveis para a equipa em nono lugar – apuram-se as oito primeiras -, o Capivariano, que tem 10.
No currículo, Abel Ferreira conta com três troféus do ‘Paulistão’, em 2022, 2023 e 2024.
O internacional neerlandês Memphis Depay escorregou no momento do remate, com a bola a sair ao lado, num lance que foi antecedido de uma situação em que Andreas Pereira, sem que o árbitro ou o videoárbitro vissem, tentou provocar danos na marca de penálti.
Antes, o melhor lance do Palmeiras aconteceu com um atraso e perda de bola do defesa do Corinthians, que deixou Luighi isolado na cara o golo, mas sem conseguir marcar, o que levou o árbitro a expulsar o treinador português, por protestos de alegada falta.
Com este resultado, em jogo da sétima e penúltima jornada da fase de liga, o Palmeiras é segundo, com 15 pontos, inalcançáveis para a equipa em nono lugar – apuram-se as oito primeiras -, o Capivariano, que tem 10.
No currículo, Abel Ferreira conta com três troféus do ‘Paulistão’, em 2022, 2023 e 2024.