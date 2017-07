AC Milan contrata Hakan Çalhanoğlu ao Bayer Leverkusen

Lusa 03 Jul, 2017, 19:06 | Futebol Internacional

“Os três anos no Bayer Leverkusen foram muito emotivos. Quero agradecer ao clube, ao ‘staff’ e acima de tudo aos adeptos. O apoio foi sensacional”, declarou o turco, em declarações ao sítio oficial dos alemães na Internet.





Check out the video of @hakanc10 undergoing his tests at Milanello 🏃🏻🎥👇🏻 pic.twitter.com/ofIG8657Ha — AC Milan (@acmilan) 2 de julho de 2017

Os italianos já anunciaram a chegada do médio, elogiando o “talento para as bolas paradas” e as características “de um número 10 moderno” no seu sítio oficial, além de revelarem que o contrato entre as duas partes é válido até 2021.Çalhanoglu, 26 vezes internacional pela Turquia, é a sexta contratação agora às ordens de Vincenzo Montella, juntando-se a André Silva (FC Porto), Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo), Frank Kessie (Atalanta), Mateo Musacchio (Villarreal) e Fabio Borini (Sunderland).