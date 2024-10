AC Milan de Paulo Fonseca derrotado na visita à Fiorentina

O primeiro ‘castigo máximo’ desperdiçado pertenceu a Moise Kean, aos 22 minutos, mas a equipa da casa haveria mesmo de se adiantar, no caso por Adli, aos 35, pressionando a equipa do treinador luso, que já havia visto cartão amarelo por protestos.



Com Rafael Leão como titular, Théo Hernández desperdiçou o segundo penálti, aos 45+1, e impediu os milaneses de chegar ao empate, com Tammy Abraham, aos 56, a falhar nova grande penalidade que daria a igualdade aos forasteiros.



O norte-americano Pulisic marcou mesmo, aos 60, mas Gudmundsson, aos 73 minutos, faria o 2-1 final, no mesmo minuto em que Rafael Leão foi substituído.



Depois de três vitórias seguidas, o AC Milan voltou a perder na Serie A e segue num dececionante sexto lugar, com 11 pontos, já a cinco do líder, o Nápoles, e a quatro do rival e campeão em título Inter Milão.



A equipa de Florença, que será adversária do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, tem 10 pontos e está no 11.º lugar, tendo somado o terceiro jogo seguido sem perder no campeonato.



A Roma, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, foi hoje travada pelo avançado português Dany Mota, que saltou do banco aos 63 minutos e fez, aos 70, o golo do empate para o Monza.



Antes, Dovbyk (61) tinha adiantado a equipa da capital, em nono lugar com 10 pontos, mas o luso ‘salvou’ o Monza, que é 19.º e penúltimo com quatro pontos, ainda sem conseguir vencer nesta temporada.



Bolonha, 13.º com oito pontos, e Parma, 15.º com seis, empataram a zero, enquanto a Lazio, com Nuno Tavares titular, subiu ao quarto lugar, com 13 pontos, ao vencer por 2-1 o Empoli, 10.º.



O português assistiu Zaccagni, aos 45+4, para o primeiro golo da formação ‘laziale’, que perdia desde os nove minutos após um golo de Esposito adiantar os forasteiros, e Pedro consumou a reviravolta aos 84.



Pela manhã, em Turim, a Juventus empatou a uma bola na receção ao Cagliari, num jogo em que o português Francisco Conceição, titular, acabou expulso aos 89 minutos, por acumulação de amarelos, o último por simular uma falta dentro da grande área adversária.



A ‘Juve’, que será adversária do Benfica na Liga dos Campeões, marcou de penálti, por Vlahovic, aos 15 minutos, mas Razvan Marin, também de grande penalidade, impôs um empate, aos 88, e a ‘Juve’ tombou para o terceiro lugar, com 13 pontos, a três do líder Nápoles, que sexta-feira bateu o Como por 3-1.