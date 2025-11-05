AC Milan e Inter Milão compram Estádio Giuseppe Meazza à Câmara de Milão



Milão, Itália, 05 nov 2025 (Lusa) – O Inter de Milão e o AC Milan completaram hoje, com a assinatura dos documentos finais, a compra do Estádio Giuseppe Meazza (San Siro) à câmara municipal da cidade, pela verba de 197 milhões de euros.



“O AC Milan e o Inter de Milão anunciam ter assinado hoje o contrato de compra e venda com a Câmara Municipal de Milão, para a aquisição da Grande Função Urbana de San Siro, que inclui o Estádio Meazza e os seus arredores”, informaram os clubes.



A compra de hoje abre caminho para que os dois rivais de Milão possam demolir o estádio Giuseppe Meazza e avancem para a construção de um novo recinto, com capacidade previstas para 71.500 pessoas.



“A construção do novo estádio e a renovação urbana projetada para o distrito de San Siro representam um novo capítulo para a cidade de Milão e para ambos os clubes”, referem ainda, no comunicado hoje divulgado.



A venda do estádio precisava de estar concluída antes de 10 de novembro, data em que o segundo anel do estádio – concluído há 70 anos nesse dia -, passaria a ter enquadramento legislativo histórico, o que impossibilitaria uma demolição.



Os dois clubes pretendem ter pronto um novo recinto para receber em 2032 o Europeu de futebol, que será coorganizado pela Itália e Turquia, enquanto o atual ainda deverá receber em fevereiro a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano.

