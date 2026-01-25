AC Milan marca passo em Roma





(Com Lusa)

O belga Koni De Winter deu vantagem aos milaneses, aos 62 minutos, mas o suplente Lorenzo Pellegrini igualou de penálti para os romanos, aos 74, sem que nenhuma equipa conseguisse ampliar as suas séries de vitórias.O português Rafael Leão foi titular pelo AC Milan, que continua no segundo lugar e passou a ter 47 pontos, cinco abaixo do Inter, vitorioso na receção ao lanterna-vermelha Pisa (6-2), na sexta-feira, na abertura da ronda.Já a Roma empatou pela primeira vez na Serie A e é terceira classificada, somando agora os mesmos 43 pontos do Nápoles, derrotado na visita à Juventus (3-0), que cimentou o quinto lugar, com 42, após ter vencido o Benfica para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.