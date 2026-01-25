Futebol Internacional
AC Milan marca passo em Roma
O AC Milan atrasou-se na perseguição ao rival Inter na liderança da Liga italiana ao empatar fora com a Roma (1-1), que subiu ao pódio, por troca com o campeão Nápoles, na 22.ª jornada.
O belga Koni De Winter deu vantagem aos milaneses, aos 62 minutos, mas o suplente Lorenzo Pellegrini igualou de penálti para os romanos, aos 74, sem que nenhuma equipa conseguisse ampliar as suas séries de vitórias.
O português Rafael Leão foi titular pelo AC Milan, que continua no segundo lugar e passou a ter 47 pontos, cinco abaixo do Inter, vitorioso na receção ao lanterna-vermelha Pisa (6-2), na sexta-feira, na abertura da ronda.
Já a Roma empatou pela primeira vez na Serie A e é terceira classificada, somando agora os mesmos 43 pontos do Nápoles, derrotado na visita à Juventus (3-0), que cimentou o quinto lugar, com 42, após ter vencido o Benfica para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
O português Rafael Leão foi titular pelo AC Milan, que continua no segundo lugar e passou a ter 47 pontos, cinco abaixo do Inter, vitorioso na receção ao lanterna-vermelha Pisa (6-2), na sexta-feira, na abertura da ronda.
Já a Roma empatou pela primeira vez na Serie A e é terceira classificada, somando agora os mesmos 43 pontos do Nápoles, derrotado na visita à Juventus (3-0), que cimentou o quinto lugar, com 42, após ter vencido o Benfica para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
(Com Lusa)