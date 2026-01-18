AC Milan sobe ao segundo lugar da Liga italiana após a 21.ª jornada

O único golo do encontro foi apontado pelo avançado alemão Füllkrug, aos 73 minutos, confirmando a superioridade dos ‘rossoneri’. O Lecce, que alinhou com Tiago Gabriel desde o início, efetuou apenas quatro remates, nenhum enquadrado com a baliza.



Com este triunfo, o AC Milan descolou do campeão Nápoles e assumiu o segundo lugar, com 46 pontos, a três do líder e rival Inter, enquanto o Lecce caiu para o 18.º posto, com os mesmos 17 pontos da Fiorentina, entrando nos lugares de despromoção.



Na capital do Piemonte, em Turim, a Roma soube ser romana, impondo-se de forma categórica ao Torino por 2-0, com um golo em cada parte, e confirmando a superioridade demonstrada ao longo do encontro.



Os “giallorossi” inauguram o marcador pelo reforço neerlandês Donyell Malen, três minutos depois de o avançado, cedido pelo Aston Villa, ter visto um golo anulado por posição irregular.



A superioridade da equipa romana ganhou maior expressão na etapa complementar, com o segundo golo marcado pelo inevitável Paulo Dybala, aos 72 minutos.



Com este resultado, e numa jornada em que a Juventus perdeu na visita a Cagliari (2-1), a Roma ascendeu ao quarto lugar, em zona de acesso à Liga dos Campeões, com 32 pontos, a um do campeão Nápoles, terceiro. O Torino caiu um lugar e ocupa agora o 13.º posto, com 23 pontos.



Ao final da manhã, no Ennio Tardini, o Parma empatou 0-0 na receção ao Génova, repetindo o resultado registado na primeira volta.



Num encontro entre equipas da segunda metade da tabela, com vantagem pontual dos ‘giolloblù’, de três pontos, sobrou em emoção o que faltou em oportunidades de golo.



O Génova, com Vitinha no ‘onze’ inicial, foi, ainda assim, quem ficou mais perto do triunfo, mas todas as tentativas dos ‘rossoblù’ esbarraram num inspirado Edoardo Corvi. A última surgiu aos 88 minutos, num remate de Lorenzo Colombo já na pequena área.



Corvi, de 24 anos, foi determinante para segurar o empate do Parma, que segue no 13.º lugar, com 23 pontos, em igualdade pontual com o Sassuolo, 12.º. O Génova, orientado por Daniele De Rossi, ocupa o 16.º posto, com 20 pontos, três de vantagem para a Fiorentina.



A equipa ‘viola’, em franca recuperação no campeonato, foi ao Renato Dall’Ara vencer o Bolonha, claramente favorito, por 2-1, com golos de Mandragora e Roberto Piccoli, aos 19 e 45 minutos, respetivamente. Giovanni Fabbian reduziu para a equipa do norte de Itália, de cabeça, aos 88 minutos.



Num momento de luto da Fiorentina pelo falecimento do presidente e proprietário, Rocco Commisso, ocorrido na véspera, a equipa de Paolo Vanoli, foi demolidora na primeira parte, tirando partido de saídas limpas no contra-ataque, e a vantagem de dois golos ao intervalo até era lisonjeira para os ‘rossoblù’.



O Bolonha, que não perdia em casa para a Fiorentina desde a temporada 2022/23, desperdiçou a oportunidade de ultrapassar a Atalanta, em sétimo lugar, e aproximar-se do Como 1907, sexto e já em lugares europeus, permanecendo até à conclusão da jornada no oitavo posto, com 30 pontos.