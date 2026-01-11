AC Milan volta a empatar e outra vez com golo perto do fim

O AC Milan segue na segunda posição, agora com 40 pontos, a dois do Inter, que ainda hoje recebe o campeão Nápoles, que tem 38, no quarto lugar.



Depois do 1-1 com o Génova em San Siro, na última ronda, numa partida em que Rafael Leão salvou o AC Milan da derrota nos descontos, a mesma história aconteceu em Florença perante o antepenúltimo classificado da Serie A.



Pietro Comuzzo, aos 66 minutos, deu vantagem à Fiorentina, mas o francês Christopher Nkunku, aos 90, garantiu o 18.º jogo seguido do AC Milan sem perder na Serie A.



Desta vez, Rafael Leão iniciou a partida no banco e foi lançado aos 60 minutos.



A Fiorentina, que já foi última classificada, parece estar recuperar e leva duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos disputados.



O emblema de Florença está no 18.º lugar, com 14 pontos, mais um do que o Verona, que ainda joga nesta ronda, e Pisa, e a dois do Génova, o primeiro clube acima da zona de despromoção.



No primeiro jogo do dia, o Lecce ainda esteve a vencer na receção ao Parma, mas acabou derrotado por 2-1, com Tiago Gabriel, que foi titular na equipa da casa, assim como Danilo Veiga, a fazer um autogolo aos 64 minutos.



Depois do lance infeliz do central português, o argentino Mateo Pellegrino deu a vitória ao Parma, aos 72 minutos.



O zambiano Lameck Banda, que tinha feito a assistência para o golo do Lecce, marcado pelo sérvio Stulic, logo no primeiro minuto, acabou expulso na segunda parte, assim como o angolano Kialonda Gaspar, ex-Estrela da Amadora, mas nos descontos, deixando a equipa da casa com nove.

