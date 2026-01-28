Adama Traoré reforça West Ham de treinador português Nuno Espírito Santo

“O jogador de 30 anos junta-se aos Hammers proveniente do Fulham por um valor não revelado, reencontrando o treinador principal Nuno Espírito Santo, com quem trabalhou previamente no Wolverhampton”, informou o clube, em comunicado.



Formado no FC Barcelona, o avançado de 30 anos tem um longo historial em Inglaterra, onde chegou em 2015/16 para representar o Aston Villa. Alinhou ainda no Middlesbrough, no ‘Wolves’ e no Fulham, clube no qual estava desde 2023/24 e que é treinado por Marco Silva.



Na Liga inglesa, Traoré disputou 262 jogos, marcou 14 golos e fez 25 assistências, destaca o West Ham.



“Adama é alguém que conhece muito bem a Premier League e as suas qualidades únicas enquanto jogador vão ajudar-nos a partir de agora até ao final da época”, destacou Espírito Santo, que trabalhou com o espanhol entre 2018 e 2021.



Em sentido inverso, o West Ham, atual 18.º classificado do campeonato inglês, confirmou que o internacional brasileiro Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar testes médicos e negociar termos do contrato com os brasileiros do Flamengo.



“Lucas deixou claro que, por motivos pessoais e familiares, pretende regressar ao Brasil e começar de novo” após ter sido ilibado pela federação inglesa das acusações de ter recebido cartões amarelos intencionalmente em jogos da Premier League, “uma situação que lhe causou um desgaste mental significativo”.