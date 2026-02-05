Adeptos e jogadores continuam insatisfeitos com Arbeloa

Em Espanha continua a falar-se sobre a instabilidade do balneário do Real Madrid, desde a chegada de Álvaro Arbeloa ao comando técnico dos ‘merengues’, vindo da equipa do segundo escalão do Real.



A rádio Cadena Ser avançou com duas situações de tensão entre jogadores e treinador. A não utilização de Dani Ceballos no último jogo da fase de liga da Champions, frente ao Benfica, não foi bem vista pelos atletas, que procuravam o empate quando o jogo ainda estava em 3-2.



O criativo entrou depois para jogar toda a segunda parte na vitória sobre o Rayo Vallecano, no regresso à La Liga. Os jogadores do Real Madrid discordaram das opções técnicas tomadas ao longo do encontro e o confronto com Arbeloa terá sido o motivo para o atraso do treinador na chegada à zona de conferência de imprensa após o jogo.



De acordo com a rádio espanhola, o treinador é visto como um interino pelos jogadores, que acreditam que o técnico não vai orientar o plantel na próxima temporada, apesar de a contratação não ter sido oficializada como temporária.



A substituição de Xabi Alonso, afastado do comando técnico do Real em janeiro, continua a dar que falar, praticamente um mês depois da chegada do novo treinador.



Arbeloa estreou-se como treinador da primeira equipa com uma derrota, e consequente afastamento da Taça do Rei, frente ao Albacete, do segundo escalão de Espanha.



As atuações pouco convincentes do emblema de Madrid, que é o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, também têm desiludido os adeptos madridistas.