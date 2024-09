Adrien Rabiot regressa a França para representar o Marselha

No seu site oficial, o Marselha assinalou a chegada do médio de 29 anos, depois de ter passado com sucesso os habituais exames médicos, embora não tenha divulgado a duração do contrato.



De acordo com a imprensa local, Rabiot terá assinado por dois anos com a equipa agora liderada pelo italiano Roberto De Zerbi.



O internacional gaulês volta, assim, ao futebol francês, em que esteve sempre ligado ao Paris Saint-Germain, com seis títulos de campeão, e com um empréstimo ao Toulouse ainda durante o arranque da carreira.



Rabiot passou os últimos cinco anos na Juventus, tendo vencido uma Serie A, mas passou a jogador livre no final da última época, altura em que terminou o seu contrato com a formação de Turim.



Com a seleção francesa, o médio regista 48 jogos e quatro golos, tendo ajudado a equipa de Didier Deschamps a chegar à final do Mundial2022 e a conquistar a Liga das Nações.