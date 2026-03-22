Adversário do Sp. Braga na Liga Europa perde para o campeonato
O Bétis, que vai defrontar o Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa, perdeu por 2-1 em casa do Athletic Bilbau, para a 29.ª jornada da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.
O regresso às vitórias do Athletic Bilbau no campeonato, após duas derrotas e um empate, foi consumado com golos de Dani Vivian (1-0), aos 25 minutos, e Oihan Sancet (2-0), aos 45, tendo Pablo Forrals (2-1), aos 75, reduzido para o Betis.
Com apenas três pontos somados nos últimos cinco jogos, o Betis segue na quinta posição, com 44, a perder terreno para o ‘quarteto’ da frente, enquanto o Athletic Bilbau segue em nono, com 38.
O Barcelona, que já jogou este domingo, lídera com 73 pontos.
(Com Lusa)