Aintana Bonmatí `bisa` eleição como melhor da `Champions` feminina

Bonmatí, que tinha sido considerada no sábado a melhor jogadora da final com o Lyon, que o ‘Barça’ venceu por 2-0, em Bilbau, foi a escolhida pelos observadores técnicos da UEFA.



Em 11 encontros na edição 2023/24 da Champions, a Bola de Ouro em título e melhor jogador do Mundial de 2023 somou seis golos, entre os quais o primeiro da final de 2024, e outras tantas assistências, em 11 jogos.



A jogadora do FC Barcelona venceu as duas últimas edições deste prémio, sucedendo à sua companheira de equipa Alexia Putellas, que ganhou a primeira, em 2021/22.



No sábado, Putellas apontou o segundo tento do FC Barcelona, que conquistou a Liga dos Campeões feminina pela terceira vez, repetindo 2020/21 e 2022/23.