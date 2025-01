Al-Hilal, de Jorge Jesus, eliminado da Taça do Rei

O atual líder do campeonato saudita, o Al-Ittihad adiantou-se no marcador aos 63 minutos, pelo consagrado Karim Benzema, mas a equipa de Jorge Jesus, aos 72, restabeleceu a igualdade, por Salem Al Dawsari, igualdade que não se desfez até final do tempo regulamentar.No prolongamento, o Al-Hilal colocou-se pela primeira vez na frente do marcador aos 101 minutos, com um golo do ex-benfiquista Marcos Leonardo, que rendeu logo aos 13 minutos o internacional sérvio Aleksandar Motrovic, devido a lesão, mas Benzema "bisou" aos 114 e levou a decisão para os penáltis.Pelo Al-Hilal jogaram dois internacionais portugueses, João Cancelo e Rúben Neves, este último regressado após longa ausência devido a lesão, e pelo Al-Ittihad esteve Danilo Pereira, no eixo da defesa.